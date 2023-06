Médio do FC Porto Otávio eleito homem do jogo

No Estádio Nacional, em Oeiras, o médio dissipou as dúvidas sobre o vencedor do troféu aos 81 minutos, ao corresponder com eficácia ao centro na esquerda de Galeno, que já tinha protagonizado a assistência para o tento na própria baliza de André Horta, aos 53.

Otávio, de 28 anos, foi considerado o homem do jogo pelos jornalistas acreditados para a tribuna de imprensa do recinto e recebeu a distinção no relvado, instantes depois de os `dragões` terem erguido a 19.ª Taça de Portugal, e segunda consecutiva, da sua história.

"Fizemos uma grande época. Em quatro [troféus], conquistámos três e agora é trabalhar para ganhar os quatro já na próxima época. Fiz o meu trabalho e vou continuar a fazê-lo. Frieza nas alturas decisivas? Eu sempre fui assim. Não vou mudar só porque as pessoas falam. Estou a vencer muitos títulos e estou feliz no FC Porto. Tenho contrato e pretendo continuar", assinalou o jogador, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP.

Otávio venceu o nono troféu ao serviço dos `dragões`, que representa desde 2016/17, e passou a acumular três Taças de Portugal, todas sob orientação de Sérgio Conceição.