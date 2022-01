Médio Gustavo Assunção regressa ao Famalicão

O organismo comunica diariamente a listagem de novos jogadores inscritos por cada clube, sendo que Gustavo Assunção foi a novidade do Famalicão.O médio defensivo saiu do clube famalicense no início da temporada, depois de ter sido emprestado, com opção de compra, ao Galatasaray. A experiência na Turquia não correu da melhor forma, tendo sido utilizado poucas vezes e agora devolvido ao Famalicão na reabertura da época de transferências.O médio defensivo é, agora, opção de Rui Pedro Silva para o jogo de segunda-feira, em casa, com o Arouca, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

O Famalicão ocupa o 16.º lugar, com 16 pontos.