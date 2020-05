Miljan Mrdakovic, ex-futebolista do Vitória de Guimarães, morre aos 38 anos

O ex-ponta de lança foi encontrado morto no seu apartamento em Belgrado, noticiam vários órgãos de comunicação social do país balcânico, nas suas páginas na Internet.



Ao serviço do Vitória de Guimarães, Mrdakovic realizou 27 partidas e marcou seis golos num campeonato que os minhotos acabaram em terceiro lugar, repetindo a melhor classificação da sua história, previamente alcançada em 1968/69, 1986/87 e 1997/98, e garantindo um apuramento inédito para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Além de Portugal e do seu país natal, o antigo futebolista jogou ainda em mais oito países, tendo representado, por exemplo, o Anderlecht e o Gent (Bélgica), o Áustria Salzburgo (Áustria), o Metalist (Ucrânia), o Maccabi Telavive (Israel), o Shandong Luneng (China), o Apollon Limassol (Chipre) e o OFK de Belgrado, no qual terminou a carreira, em 2017.



Aos 26 anos, Mrdakovic representou a Sérvia mo torneio olímpico de futebol de Pequim2008, tendo marcado um golo nas três partidas que realizou.