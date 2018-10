Moreirense aprova por unanimidade contas positivas do clube e da SAD

Lusa Comentários 13 Out, 2018, 21:17 | Futebol Nacional

As contas da SAD do clube de Moreira de Cónegos relativas à época desportiva 2017/18, que foram hoje discutidas e aprovadas em assembleia geral, apresentam um resultado líquido positivo de 1,9 milhões de euros (ME).



"Não é muito normal hoje em dia os clubes apresentarem resultados tão positivos. Isto dá-nos confiança para o futuro, para a consolidação nos principais palcos do futebol e mostra que devemos continuar a investir", sustentou Vítor Magalhães.



Por sua vez, o clube Moreirense apresentou 1,2 ME de lucro, de acordo com informações transmitidas pela responsável financeira dos minhotos, Eva Salgado.



Vítor Magalhães atribuiu os "bons resultados" à venda de ativos, referindo-se a jogadores como o médio Alfa Semedo, transferido para o Benfica, o avançado Boateng, que milita no Levante, de Espanha, e o defesa Pedro Rebocho, atualmente nos franceses do Guingamp.



A assembleia de hoje também serviu para a direção dos 'cónegos' apresentar aos associados o projeto para uma nova academia, que está a ser edificada numa quinta localizada a 150 metros do estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Na infraestrutura nascerão quatro campos de futebol, um edifício com 20 quartos, um ginásio, entre outras valências.



Vítor Magalhães não quis adiantar aos jornalistas valores, nem datas sobre o projeto, avançando que a academia vai ser feita por fases e que a primeira - terraplanagem e construção de dois campos de futebol - vai arrancar já "no final de novembro, início de dezembro".