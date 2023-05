Moreirense já campeão volta a fazer reviravolta e vence Leixões em casa

A formação de Moreira de Cónegos, com o título de campeão da II Liga garantida, bem como a subida ao escalão principal, fez a reviravolta depois de ter estado a perder por 2-0, ao início do segundo tempo.



Numa primeira parte equilibrada, o Moreirense teve a primeira oportunidade de perigo aos 15 minutos. Walterson Silva desperdiçou uma grande oportunidade de golo, que, de baliza aberta, atirou para fora.



O início da segunda parte trouxe muita emoção e golos. O Leixões entrou forte e cedo conseguiu colocar-se na frente do marcador, num lance em que Adriano Amorim assistiu Ricardo Valente para o primeiro golo dos leixonenses.



Dois minutos depois, a formação de Matosinhos voltou a chegar ao golo, novamente através de Ricardo Valente.



Ainda assim, a equipa da casa continuou a pressionar na luta pela reviravolta. Aos 72 minutos, Platiny foi derrubado por Coronas e foi assinalada grande penalidade. André Luís foi chamado a marcar e não desperdiçou a oportunidade, reduzindo assim a desvantagem.



O Moreirense protagonizou a reviravolta no espaço de três minutos, com dois golos de Aparício, aos 79 e 82, para Kodisang fechar a contagem, aos 90+3.



Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense – Leixões, 4-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Ricardo Valente, 46.



0-2, Ricardo Valente, 48.



1-2, André Luís, 75.



2-2, Pedro Aparício, 79.



3-2, Pedro Aparício, 82.



4-2, Kodisang, 90+3.



Equipas:



- Moreirense: Ricardo Silva, Victor García, Luís Rocha (Hugo Gomes, 46), Rafael Santos, Frimpong, Fábio Pacheco (Alan Guimarães, 46), Pedro Aparício, Ofori, Madson Monteiro (João Camacho, 54), Platiny e Walterson (Kodisang, 46).



(Suplentes: Kewin Silva, Hugo Gomes, Pedro Amador, Sori Mané, Alan Guimarães, Gonçalo Franco, João Camacho, Kodisang, André Luís).



Treinador: Paulo Alves.



- Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim, Pedro Coronas, João Meira (Dasse, 85), Nemanja Calasan, Miguel Silva (Joel, 84), Evrard Zag, Rafa Freitas (Paulinho, 70), Fabinho, Ricardo Valente e Adriano Amorim (Agostinho, 59).



(Suplentes: Ricardo Moura, Joel Ferreira, Bright Godwin, Paulinho, Tomás Couto, Dércio Augusto, Agostinho, Emmanuel Dasse, Arome Idache.



Treinador: Vítor Martins.



Árbitro: Thomas Hadjivasiliou (Chipre).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Silva (24), Rocha (36), Zag (62), João Amorim (70) e Paulinho (76).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.