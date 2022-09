Moreirense perde primeiros pontos na II Liga

Ofori adiantou os minhotos, aos 32 minutos, confirmando a superioridade dos cónegos no primeiro tempo, mas Édi Semedo restabeleceu o empate para os penafidelenses, aos 54, na sequência de uma forte reação dos locais no início da segunda parte, fixando o resultado final.



O empate encaixa naquilo que foi o jogo, com o Moreirense a entrar melhor e a chegar com naturalidade à vantagem numa recarga de Ofori, após um primeiro remate de Kodisang.



A reação do Penafiel surgiu no segundo tempo, com várias aproximações perigosas à baliza de Kewin, impotente para travar a emenda de Édi Semedo, no meio dos centrais, na sequência de um cruzamento de Simãozinho da esquerda.



O Moreirense acabou o jogo 'por cima' e já nos descontos, aos 90+3 minutos, Pedro Aparício viu o guardião Caio Secco negar-lhe o golo, numa saída rápida da baliza.



Após este empate, o Moreirense, que somava por vitórias os seis jogos disputados, mantém a liderança, agora com 19 pontos, arriscando a aproximação dos mais diretos adversários, enquanto o Penafiel, que somou o sexto jogo consecutivo sem perder, ocupa provisoriamente o sexto lugar, com 10.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Moreirense, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Ofori, 32 minutos.



1-1, Édi Semedo, 54.



Equipas:



- Penafiel: Caio Secco, Robinho, Gonçalo Loureiro, Lucas Tagliapietra, Rúben Freitas (Simãozinho, 46), Filipe Cardoso, Diogo Batista (Adílio Santos, 46), Édi Semedo, João Oliveira (Leandro Teixeira, 76), Feliz (Vasco Braga, 88) e Fábio Fortes (Molvadgaard, 76).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Simãozinho, Leandro Teixeira, Mica, Reko, Vasco Braga, Adriano Castanheira, Adílio Santos e Molvadgaard).



Treinador: Filipe Rocha.



- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong (Pedro Amador, 46), Sori Mané, Ofori, Franco (Alan, 59), Kodisang (Pedro Aparício, 85), Platiny (Petkov, 75) e Walterson (João Camacho, 59).



(Suplentes: Mateus Pasinato, Rafael Santos, Pedro Amador, Lucas Freitas, Fábio Pacheco, Alan, Pedro Aparício, João Camacho e Petkov).



Treinador: Paulo Alves.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (08), Diogo Batista (28), Filipe Cardoso (41), Fábio Fortes (52) e Kodisang (80).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.