Moreirense vence Estrela e lidera Grupo C da Taça da Liga

Os golos de Alan, aos 69 minutos, e de Kodisang, aos 83, 'selaram' o triunfo ‘cónego’ nos 30 minutos finais, marcado ainda pelas expulsões de Feratovic (72) e de Luís Rocha (90+6), depois de uma primeira hora repartida em ocasiões e golos, de Gonçalo Franco (32, de penálti) e de Fábio Pacheco (45) para os anfitriões e de Diogo Salomão (27) e de Règis (49), para o Estrela.



A equipa da vila de Moreira de Cónegos vai decidir a passagem aos quartos de final na receção ao Benfica, marcada para 17 de dezembro, e precisa de pelo menos um empate para seguir em frente, uma vez que contabiliza seis pontos, com seis golos marcados e três sofridos, ao passo que as ‘águias’ têm os mesmos pontos, mas cinco golos marcados e dois sofridos.



Vimaranenses e amadorenses jogaram quase sempre de ‘olhos’ no ataque, o que valeu um duelo com espaços e ocasiões de golo junto às duas balizas, a começar por Diogo Salomão, extremo que ameaçou o golo aos nove e que marcou aos 27, num remate em posição frontal.



Os anfitriões responderam seis minutos depois, num penálti convertido por Gonçalo Franco, a punir rasteira de Rui Correia a Camacho, ex-colegas no Nacional, e ‘viraram’ o resultado em cima do intervalo, graças ao remate ‘seco’ de Fábio Pacheco no limite da área, que bateu Bruno Brígido, após insistência ofensiva dos ‘cónegos’.



A equipa treinada por Sérgio Vieira apareceu na segunda parte disposta a lutar pelo resultado e repôs a igualdade com quatro minutos decorridos na segunda parte, com Règis a isolar-se e a desviar a bola do alcance de Pasinato.



O jogo continuou nivelado após a ‘dança’ das substituições, mas a formação treinada por Paulo Alves foi mais ‘esclarecida’ nas incursões à área e desfez a igualdade num remate de fora da área de Alan, ao ângulo inferior esquerdo, antes de cimentar a vantagem por Kodisang.



Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense – Estrela da Amadora, 4-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, Diogo Salomão, 27 minutos.



1-1, Gonçalo Franco, 32 (grande penalidade).



2-1, Fábio Pacheco, 45.



2-2, Règis, 49.



3-2, Alan, 69.



4-2, Kodisang, 83.



Equipas:



- Moreirense: Pasinato, Victor García, Luís Rocha, Lucas Freitas, Pedro Amador, Fábio Pacheco (Sori Mané, 77), Alan (Aparício, 77), Gonçalo Franco, Madson Monteiro (Kodisang, 15), Camacho (Walterson, 64) e Steven Petkov (André Luís, 64).



(Suplentes: Kewin Silva, Hugo Gomes, Frimpong, Sori Mané, Aparício, Kodisang, Walterson, Platiny e André Luís).



Treinador: Paulo Alves.



- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Lucão, Rui Correia (Feratovic, 59), Erivaldo Almeida, Hevertton (Jean Felipe, 77), Aloísio, Latyr Fall (Guzmán, 59), Shinga, Règis (Ronald, 72), Diogo Salomão (Gustavo Henrique, 71) e Ronaldo Tavares.



(Suplentes: Wagner, Jean Felipe, Omurwa, Feratovic, João Reis, Guzmán, Ronald, Gustavo Henrique e João Silva).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: Anzhony Rodrigues (Associação de Futebol da Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Rocha (33 e 90+6), Règis (54), Feratovic (66 e 72), Gonçalo Franco (90+3) e Sori Mané (90+7). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Feratovic (72) e Luís Rocha (90+6).



Assistência: 786 espetadores.