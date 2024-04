Moreno quer Chaves focado em si mesmo para competir no duelo com o Estoril Praia

Depois de ter regressado às vitórias na deslocação ao terreno do Vizela (0-1), equipa à qual ‘entregou’ a lanterna-vermelha, o Desportivo de Chaves, penúltimo classificado, com 22 pontos, recebe o Estoril Praia, em 13.º, com 29.



Na antevisão à partida, Moreno começou por agradecer a presença de cerca de meia centena de adeptos transmontanos no último treino de preparação para o ‘duelo’ da 30.ª ronda da I Liga, evidenciando a importância da “força extra da bancada”.



Num balanço da semana de trabalho, o técnico reconheceu que ficou marcada por “caras mais alegres”, mas que “não foi muito diferente” do habitual.



“Sabemos da nossa situação, que está difícil. Ficava muito mais difícil se não tivéssemos ganhado em Vizela, é um facto, agora, compete-nos todas as semanas, todos os dias, todos os jogos, sermos profissionais exemplares, representar a história deste clube, a região o melhor que sabemos”, vincou.



Moreno renovou, por isso, o voto de confiança no plantel flaviense e afiançou que quer a equipa focada no mais importante, em si mesma, em mais um confronto “difícil”.



“Percebemos a valia do Estoril Praia, a qualidade individual, mas [temos] de melhorar ainda coisas em função do que fizemos em Vizela, jogar melhor, entregarmo-nos de corpo e alma ao jogo, e depois vemos no que dá. É assim que vamos estar até ao final do campeonato”, assegurou.



Ainda que tenha preparado os atletas para o “jogo coletivo bem trabalhado” do adversário, tecendo elogios a Vasco Seabra, Moreno disse querer focar a sua atenção na equipa que lidera.



“Se eu me desfocar, se começar aqui a elogiar em demasia aquilo que é o adversário, que tem qualidade, não nos preocupamos com aquilo que realmente importa e conseguimos controlar, que somos nós. Portanto, o nosso foco terá de ser em nós, reconhecer e respeitar os adversários todos da mesma forma, mas irmos para jogo e competir”, defendeu.



Para esta tarefa, Moreno não poderá contar com os lesionados Guima e Cafú Phete. Em sentido inverso, Sandro Cruz está de regresso ao leque de disponíveis e irá integrar a convocatória, adiantou o ‘timoneiro’.



O Desportivo de Chaves recebe o Estoril Praia no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa, que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.