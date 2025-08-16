Morreu Joaquim Oliveira, fundador da Olivedesportos e Sport Tv

A Federação Portuguesa de Futebol já emitiu uma nota de pesar. Pedro Proença, presidente da FPF, destacou o legado de Joaquim Oliveira como “figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do Futebol Português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida”.

A Liga Portugal e a Federação decretaram um minuto de silêncio nos jogos deste fim de semana.



O empresário era natural de Penafiel, notabilizou-se nos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol.





Liderou o Conselho de Administração de várias empresas do grupo Controlinveste, sendo atualmente presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou. Foi acionista dos três maiores clubes portugueses, Benfica, Sporting e Porto.







Joaquim Oliveira é irmão do ex-selecionador nacional e internacional português António Oliveira.



