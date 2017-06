Morreu Manuel de Oliveira, "mestre da tática"

Mário Aleixo - RTP 21 Jun, 2017, 07:55 / atualizado em 21 Jun, 2017, 10:42 | Futebol Nacional

O antigo treinador e futebolista português Manuel de Oliveira morreu na última terça feira, aos 85 anos, no Hospital do Barreiro.



Como jogador, Manuel de Oliveira vestiu as camisolas de Barreirense, CUF e Sporting, tendo conquistado o título de campeão nacional em 1952/53, iniciando a carreira de treinador em 1962, na CUF, atual Fabril, que, em sua homenagem, já colocou a bandeira a meia haste.



Além da CUF, Manuel de Oliveira treinou ainda Leixões, Belenenses, Sanjoanense, Barreirense, Farense, Benfica de Nova Lisboa (atual Huambo, em Angola), Olhanense, Beira-Mar, Marítimo, Portimonense, União de Leiria, Vitória de Setúbal, Louletano, Fafe, Varzim, Nacional, Sintrense, Montijo, Desportivo de Beja, Lusitanos Saint Maur (França), Gondomar e Imortal, além da seleção da Guiné-Bissau.



Considerado o "mestre da tática", foi o pioneiro da colocação de um jogador na posição de "trinco" numa equipa em Portugal, Manuel de Oliveira destacou-se com os terceiros lugares no campeonato de 1964/65, qualificando pela primeira vez a CUF para a Taça dos Clubes de Cidades com Feiras, antecessora da Taça UEFA, e de 1969/70, pelo Barreirense, mas também com a salvação de várias equipas da descida de divisão.



Presidiu ao Sindicato de Treinadores de Futebol e foi fundador da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, tendo sido igualmente comentador desportivo.