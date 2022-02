Morreu o antigo futebolista do FC Porto Rolando

José Rolando Andrade Gonçalves, nascido no Porto, em 11 de junho de 1944, jogou oito vezes pela seleção portuguesa, entre 1968 e 1972, tendo conquistado, com a camisola dos "dragões", a Taça de Portugal de 1967/68.Após terminar a carreira de futebolista, Rolando foi adjunto de Rodolfo Reis no Tirsense e, depois, regressado ao FC Porto, primeiro para treinar equipas das camadas jovens e, depois, para o departamento de prospeção.

Na sua mensagem de condolências, o FC Porto recorda o antigo capitão, que vestiu a camisola azul e branca entre as épocas 1963/64 e 1975/76, tendo alinhado na primeira vitória europeia dos portistas, frente ao Lyon (3-0), em 1964.