Nacional vence `aflito` Belenenses e encosta-se ao líder Santa Clara

Chuchu Ramirez, aos 10 minutos, Gustavo Silva, aos 19, e Rúben Macedo, aos 37, colocaram os insulares com três golos de vantagem ao intervalo, enquanto Sambú, aos 90+6, apontou o golo de honra dos lisboetas.



Com este resultado, o Nacional, segundo classificado, soma agora 62 pontos, menos dois do que o Santa Clara (2-2 com o FC Porto) e provisoriamente mais três do que o AVS, que se desloca na terça-feira a Paços de Ferreira.



Para o Belenenses, no fundo da tabela, nada muda. Permanece na penúltima posição com 26 pontos, menos um que o Feirense, em lugar de 'play-off' de manutenção, e mais dois que o 'lanterna vermelha' Länk Vilaverdense.



No jogo de hoje, a equipa do Restelo até entrou melhor e, aos seis minutos, Rúben Pina introduziu a bola na baliza de Lucas França, mas o lance foi invalidado por posição irregular de Moha Keita no início da jogada.



A partir daqui, foi ver o Nacional explicar como se joga futebol. A posse de bola era do Belenenses, mas quem marcava eram os 'alvi-negros', que aproveitaram o total desacerto defensivo e a inoperância do meio-campo dos lisboetas.



Primeiro, aos 10 minutos, num lance de contra-ataque iniciado por Luís Esteves, Chuchu Ramirez desmarcou-se nas costas da defesa do Belenenses e, descaído para a esquerda, picou a bola por cima do guarda-redes David Grilo e inaugurou o marcador.



Ao ver o atacante venezuelano somar o 12.º golo na conta pessoal na II Liga, Gustavo Silva não se fez rogado e, aos 19 minutos, ampliou a contagem, igualando o registo de Chuchu Ramirez.



O Belenenses só conseguia atacar pelos flancos, pois pelo corredor central era incapaz de o fazer e, provavelmente, fruto da posição que ocupa na tabela - e do dois golos já sofridos -, era notória a falta de confiança no 'último remate'.



Mas o grande 'pecado' da equipa lisboeta estava na defesa. Foi lenta a movimentar-se, concedeu demasiados espaços e falhou por completo nas marcações.



Por isso, não foi de espantar que ainda antes do intervalo o Nacional tenha chegado ao 3-0, por intermédio de Rúben Macedo, que teve tempo de fazer tudo: dominar de peito e rematar. Um grande golo.



Esta permissividade manteve-se e o resultado não tomou proporções drásticas na segunda parte porque o guarda-redes David Grilo salvou a 'honra do convento', ao defender os remates de Luís Esteves, aos 48 minutos, Gustavo Silva, aos 53, e Chuchu Ramirez, aos 71.



Ao cair do pano, aos 90+6 minutos, Sambú fez o tento de honra do Belenenses, e selou o resultado o encontro.



Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Belenenses – Nacional, 1-3.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Chuchu Ramirez, 10 minutos.



0-2, Gustavo Silva, 19.



0-3, Rúben Macedo, 37.



1-3, Sambú, 90+6.







Equipas:



- Belenenses: David Grilo, Tiago Manso, Rui Correia, Tiago Ilori, Tiago Gonçalves (Sambú, 84), Danny, Hélio Cruz (Pedro Carvalho, 76), Moha Keita, Felipe Dini (Ricardo Matos, 55), Rúben Pina e Zequinha (Xavi, 76).



(Suplentes: Guilherme, Fábio Luís, Ricardo Matos, Sambú, Chapi Romano, Duarte Valente, Xavi, Pedro Carvalho e Tiago Carriço).



Treinador: Mariano Barreto.



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor (Jordi Pola, 70), Ulisses, José Gomes, Danilovic (Sérgio Marakis, 82), Luís Esteves, Rúben Macedo (Witi, 70), Carlos Daniel (André Sousa, 70), Gustavo Silva (Teodora, 78) e Chuchu Ramirez.



(Suplentes: Rui Encarnação, Jordi Pola, Witi, André Sousa, Jota, Sérgio Marakis, André Martins Sousa, Diga Almeida e Teodora).



Treinador: Tiago Margarido.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Danilovic (22), Tiago Gonçalves (57) e Rui Correia (63).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.