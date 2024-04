Nacional vence Benfica B por 3-1 e iguala provisoriamente AVS no segundo lugar

Com este resultado, os 'alvinegros' somam agora 59 pontos, os mesmos do AVS, que joga apenas na quarta-feira, em casa, frente ao FC Porto B, e continuam a quatro pontos de distância do líder Santa Clara, que tem 63.



A partida começou equilibrada mas a primeira oportunidade pertenceu aos jovens encarnados, aos sete minutos, com Pedro Santos a aplicar um remate de 'trivela' dentro de área, para defesa apertada de Rui Encarnação.



Os madeirenses reagiram pouco depois do quarto de hora, com Luís Esteves a beneficiar da primeira grande ocasião para os nacionalistas, mas André Gomes foi ao chão para fazer uma bela defesa.



A equipa de Tiago Margarido cresceu com o passar do tempo e foi com naturalidade que chegou à vantagem, à passagem do minuto 25, por via de uma deambulação de Witi, pela esquerda, que cruzou para o remate certeiro de Carlos Daniel.



Apesar do golo sofrido, André Gomes cotava-se como a figura do jogo, com mais duas excelentes intervenções: aos 37 minutos, parou um remate de Witi, sendo que ao minuto 43 o guarda-redes benfiquista deteve um 'disparo' de José Gomes.



A insistência deu frutos ainda antes do intervalo, com o Nacional a conseguir o golo da tranquilidade. Diogo Spencer falhou um corte em zona proibida e Gustavo Silva, oportuno na pequena área, fez o 2-0.



A abrir o segundo tempo, Chuchu Ramirez, em iniciativa individual, deixou vários defensores para trás e fez o terceiro para o Nacional, naquele que foi o seu 11.ª golo na II Liga, o 14.º no total da época.



A partir daqui, a partida entrou em toada morna, com os nacionalistas por cima das ocorrências, mas foi o Benfica B quem acabou por reduzir, já dentro do período de compensação.



Após um pontapé de canto pela direita, João Rêgo aproveitou um desvio de Nuno Félix, ao primeiro poste, para fazer o tento de consolação dos ‘encarnados’, fixando o resultado final em 3-1.







Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.







Nacional – Benfica B: 3-1.







Ao intervalo: 2-0.







Marcador:



1-0, Carlos Daniel, 25 minutos.



2-0, Gustavo Silva, 45.



3-0, Chuchu Ramirez, 49.



3-1, João Rêgo, 90+1.







Equipas:



- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulísses, José Gomes (André Martins Sousa, 74), Danilovic (Jota, 89), Luís Esteves, Carlos Daniel (André Sousa, 74), Gustavo Silva (Rúben Macedo, 74), Witi (Dudu Teodora, 84) e Chucho Ramírez.



(Suplentes: Vinícius Machado, André Martins Sousa, Jordi Pola, Diga, Sérgio Marakis, Jota, André Sousa, Rúben Macedo, e Dudu Teodora).



Treinador: Tiago Margarido.



- Benfica B: André Gomes, Rafael Rodrigues, Adrian Bajrami, Gustavo Marques, Diogo Spencer, Zan Jevsenak (Hugo Félix, 56), Nuno Félix, Gerson Sousa (João Tomé, 81), Pedro Santos (Rafael Luís, 56), Henrique Pereira (João Rêgo, 56) e Gustavo Varela (Cauê dos Santos, 81).



(Suplentes: Pedro Souza, João Tomé, Lenny Lacroix, João Fonseca, Diogo Prioste, Rafael Luís, Hugo Félix, João Rêgo e Cauê dos Santos).



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Witi (2), Pedro Santos (27) e Gerson Sousa (72).



Assistência: 2.142 espetadores.