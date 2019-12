Nacional vence líder Farense e fica a dois pontos do comando da II Liga

O Estádio da Madeira oferecia o jogo de cartaz da ronda, entre um dos melhores ataques da prova – do Farense, a par do Estoril, ambos com 21 golos - e a melhor defesa, do Nacional (oito golos sofridos), que ficou agora a dois pontos da liderança.



Os primeiros minutos, mostraram as duas equipas algo ‘encaixadas’, com o Farense a criar os primeiros lances de perigo, à passagem dos 20 minutos, através de num remate de Christian Irobiso que desviou num defesa e saiu junto ao poste, para, na sequência do canto, Rui Correia quase introduzir a bola na sua baliza.



Quatro minutos volvidos, foi o Nacional que chegou ao golo, após um canto cobrado por Witi, com Rui Correia a assistir Leonel Mosevich, que colocou a bola fora do alcance de Hugo Marques, marcando o primeiro golo na II Liga.



O jogo ganhou mais ritmo e, aos 41 minutos, um livre de Miguel Bandarra saiu junto ao poste e, já em período de compensações, o conjunto algarvio esteve perto de marcar: Fábio Nunes ultrapassou Kalindi, assistindo Ryan Gauld, que rematou contra o corpo de Leonel Mosevich.



Ainda antes do intervalo, de salientar a lesão de Alhassan, que foi forçado a ser substituído ao intervalo, por Nuno Borges.



Para a segunda metade, os líderes entraram mais agressivos na procura do golo, mas foi o Nacional que, aos 63 minutos, esteve perto de o conseguir, num remate de Brayan Riascos a que Hugo Marques correspondeu com uma excelente defesa.



O Farense detinha mais tempo a posse de bola, mas embatia na organização e sentido de entreajuda dos alvi-negros. Aos 85 minutos, numa transição rápida, Mayambela solicitou Christian Irobiso, que ultrapassou Daniel Guimarães, mas rematou às malhas laterais.



Até final, assistiu-se a um jogo aberto, com oportunidades em ambas as balizas, mas o resultado não sofreu alteração, possibilitando ao Nacional cimentar a segunda posição e reduzir para dois pontos a distância para o líder Farense.



Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional - Farense, 1-0.



Ao intervalo: 1-0



Marcador:



1-0, Leonel Mosevich, 24 minutos.



Equipas:



- Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Rui Correia, Leonel Mosevich, Witi, Alhassan (Nuno Borges, 46), Vítor Gonçalves, Rúben Micael (Júlio César, 86), Brayan Riascos, João Camacho e Bryan Róchez (Kenji Gorré, 80).



(Suplentes: Framelin Ohoulo, Anthony Sosa, Jota, Júlio César, Nuno Borges, Paulo Vyctor e Kenji Gorré).



Treinador: Luís Freire.



- Farense: Hugo Marques, Miguel Bandarra, Luís Rocha, Cássio, Rafael Vieira (Mayambela, 60), Burra (André Vieira, 67), Fabrício Isidoro, Fábio Nunes, Ryan Gauld (Álvaro, 85), Christian Irobiso e Fabrício Simões.



(Suplentes: Daniel Fernandes, Tavinho, André Vieira, Mayambela, Pedro Simões, Álvaro e Furlan).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Nunes (4), Luís Rocha (43), Rúben Micael (43), João Camacho (52) e Rui Correia (53).



Assistência: 1271 espetadores.