Nélson Oliveira reforça o ataque do Vitória de Guimarães

Em nota publicada no sítio oficial, os vimaranenses adiantam que o ponta de lança de 32 anos se deve juntar ao plantel treinado por Álvaro Pacheco esta quinta-feira, no treino marcado para a academia do clube.



Depois de cumprir 17 jogos pelos turcos do Konyaspor na primeira metade da presente época, o dianteiro natural de Barcelos regressa ao principal campeonato luso, no qual representou o Benfica, durante as temporadas 2011/12 e 2014/15, o Rio Ave, na época 2009/10, e o Paços de Ferreira, em 2010/11, sempre por empréstimo das "águias".



Primeiro reforço do Vitória no presente mercado de inverno, Nélson Oliveira soma ainda dois golos e 17 internacionalizações pela seleção portuguesa, a última das quais em 31 de agosto de 2017, numa goleada sobre as Ilhas Faroé (5-1) para a qual contribuiu com um golo.



Utilizado pela equipa das quinas em quatro jogos do Euro2012, o ponta de lança confessou, em declarações aos canais do emblema vitoriano, ter “fome de jogar bem” na I Liga, de marcar golos e de ganhar.



“Tenho muita vontade de fazer golos, mas estaria a mentir se dissesse que os golos são tudo. Obviamente são importantes, mas eu acho que a função de um avançado é muito mais completa e muito mais abrangente do que só marcar golos. Eu considero que o mais importante é ganhar”, realçou.



Vice-campeão mundial sub-20 em 2011, Nélson Oliveira reconheceu ainda que “não vai ser fácil” jogar ao serviço do quinto classificado da I Liga portuguesa, uma equipa “com confiança”, que “vale pelo coletivo” e joga “um futebol rápido, vertiginoso e com muita garra”.