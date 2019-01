Nós Lá Fora: João Parreira

Foto: "João Parreira" enviada pelo João Parreira.

Começou a praticar a modalidade aos seis anos no Seixal. Foi para o hóquei em patins porque se jogava no pavilhão e a conselho médico e da mãe.







Por lá aprendeu a patinar e esteve dez anos. A baliza foi a louca opção logo nos primeiros tempos. Aos dezasseis anos recebeu um convite do CACO, clube de Campo de Ourique em Lisboa.











Recorda que tudo foi facilitado com o excelente acolhimento que teve dos colegas de equipa como pelo clube. No Nantes teve oportunidade para defrontar os seus ídolos do Óquei de Barcelos nas competições europeias, mas nem tudo correu bem.





Os árbitros atribuíram falta de comparência ao Óquei de Barcelos.











Quanto ao futuro, João Parreira continua a sonhar com o melhor hóquei do mundo, o campeonato português, mas, em França está satisfeito, as saudades são muitas, mas as novas tecnologias permitem ver a família todos os dias.

Na última época tinha um treinador francês, o Nantes necessitava de um guarda-redes e aceitou o desafio.O Óquei de Barcelos apresentou-se em França sem treinador. Paulo Pereira cumpria um castigo internacional e Rui Sérgio Teixeira estava doente.João Parreira não se pronuncia sobre os regulamentos mas não esconde a tristeza apesar da passagem do Nantes. Em Portugal não jogou no recinto do Óquei de Barcelos por estar interditado devido a penalização internacional, em França não houve jogo.