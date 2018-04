Nós Lá Fora

Foto: DR

Começou a praticar futebol aos seis anos. Ainda se recorda da prenda que recebeu quando fez 12 anos, um treino na formação do Benfica.



Esteve três semanas a treinar com Nené, o Benfica propôs-lhe que fosse para o Torralta para acompanharem a sua evolução.



Carlos Miguel regressou, no entanto, à Alemanha.



Aos dezanove anos jogava no SC Bayer Uerdingen, clube que então militava na Bundesliga.



Uma lesão no joelho impediu-o de concretizar o sonho de integrar a equipa principal do clube. Passou a treinador, atualmente orienta há seis anos a geração de 2005 do FC Mönchengladbach.



Carlos Miguel revela-nos algumas diferenças entre a formação na Alemanha e em Portugal, por exemplo, os clubes da 1ª divisão só podem ter 18 jogadores em cada escalão e as academias 20, há clubes que não aceitam jogadores que residam a mais de 30 quilómetros do local de treino.



Cristiano Ronaldo é apontado como referência para os jovens alemães. Carlos Miguel recorda-nos uma máxima: só talento não chega, para ter sucesso no futebol é necessário muito trabalho.



Carlos Miguel vem quase todos os anos a Portugal e em 2019 vai regressar.



Os seus jogadores, atualmente com 12 anos, já participaram em Torneios em Castelo de Vide, Vila Real de Santo António, Madeira e Açores.