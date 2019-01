Nós Lá Fora

Foto: Pedro Correia Ró-Ró

Emigrou há nove anos, hoje participa na Taça da Ásia ao serviço da seleção do Qatar.



Pedro é natural de Mem Martins, localidade do concelho de Sintra, e foi também lá que começou no futebol aos sete anos. Aos dez foi para o Benfica, onde esteve até aos dezasseis anos.



Seguiu depois para o Estrela da Amadora e Estoril Praia. Viajou para Sul com a idade júnior para o Farense, jogou na terceira divisão sénior e subiu à segunda.



Enquanto aguardava pelo convite ainda representou o Aljustrelense. Viajou em dezembro de 2010 para o Qatar, fez testes para a equipa +B+ do Al Ahli, ficou para jogar na equipa +A+.



Cinco anos depois mudou de clube, Pedro Correia Ró-Ró joga atualmente no Al-Sadd do Qatar, clube treinado por Jesualdo Ferreira e onde atua um dos jogadores com mais títulos no futebol, Xavi, antigo jogador do Barcelona.



Foi convidado para representar a seleção do Qatar, aceitou e está a participar na Taça da Ásia.



Sonha com a conquista do troféu mas o objetivo maior está guardado para 2022, Pedro Correia Ró-Ró espera estar presente no Mundial que se realizará no Qatar.