Números e Curiosidades - 80.ª final da Taça de Portugal

- Últimas 9 edições: 7 vencedores diferentes (!) Um facto inédito nos 79 anos da história da Taça. (Nunca em 9 anos tinha havido sete vencedores diferentes).



- Os últimos sete vencedores diferentes nos últimos 9 anos:



2010/11 - FC Porto

2011/12 – Académica

2012/13 – Vitória SC

2013/14 – Benfica

2014/15 – Sporting

2015/16 – Sp. Braga

2016/17 – Benfica

2017/18 – Desp. Aves

2018/19 - Sporting



- Já tivemos 13 vencedores da Taça, o Desp. Aves foi o último a vencer o troféu pela 1.ª vez.



Os números desta edição da Taça de Portugal:



- Realizados 165 jogos... a final será o jogo 166.

- Foram marcados 466 golos.

- Maior goleada – Eléctrico-0 BC Branco-7



- 1.º jogo – Pevidém-1 Berço-3



- 1.º golo desta edição foi marcado por Pedro Ribeiro (Felgueiras).



- Vamos ver de quem será o último...



- FC Porto - melhor ataque com 16 golos. (série em aberto).



- Stevy Okitokandjo (BC Branco) – melhor marcador com 6 golos.



Pizzi (série em aberto) tem 5 golo na Taça.



Outras Curiosidades desta edição:



- O Sporting, ainda o atual vencedor, caiu logo na 3.ª eliminatória aos pés do Alverca (0-2).



- Houve recorde do século, 7 equipas da I Liga eliminadas logo na 1.ª eliminatória onde participam as equipas da I liga (3.ª eliminatória).



- Marinhense eliminou o Fátima da Taça… mas na 1.ª eliminatória tinha sido o Fátima a eliminar o Marinhense.



- O Canelas eliminou o Valadares na 1.ª eliminatória… e voltou a eliminar na 3.ª eliminatória (!)



- Canelas foi histórico… pela 1.ª vez chegou aos quartos de final da Taça.



- Famalicão voltou às meias Finais da Taça… 74 anos depois.



- E o Ac. Viseu chegou pela 1.ª vez às meias finais na sua história (!)



Outras curiosidades:



- Só 5 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting, Académica e Belenenses.



- Já 33 treinadores portugueses venceram a Taça. José Mota foi o 33.º.



- Os últimos 13 anos (!)... 26 equipas… 25 treinadores portugueses nos bancos da final (!)… Marcel Keiser foi o único treinador estrangeiro que esteve no banco numa final da Taça… nos últimos 13 anos (!)



- Nas últimas 5 finais houve sempre golos para ambas as equipas (!)



- Última vitória do F Porto na final da Taça foi há 9 anos e do Benfica há 3 anos.



Nota: FC Porto já não faz a dobradinha desde... 2010/11 (tem 7 dobradinhas na sua história)