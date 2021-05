Números e Curiosidades - 87.º Campeonato Nacional

- Começou no dia 18 Setembro 2020 e terminou a 19 Maio. Foram 244 dias de campeonato.- Luis Godinho abriu o campeonato (no Famalicão-Benfica), Gustavo Correia fechou (no Sporting - Marítimo).- Nenhum clube se estreou.- Nacional regressou um ano depois... mas desceu.- Farense regressou 18 anos depois... mas desceu.- Voltámos a ter 2 clubes algarvios ... 11 anos depois.- Foram 32 os treinadores neste campeonato, com o Vitória SC (4 treinadores) a ser o clube com mais treinadores.- 9 clubes trocaram de treinador... 9 mantiveram!- Sérgio Conceição terminou a 4.ª época consecutiva à frente do FC Porto.- Kieszek (RA) e Leo Jardim (Boa) foram os 2 totalistas deste campeonato (3060 minutos).- Famalicão viu cartões em todas as jornadas (e em duas épocas consecutivas - 68 jornadas a ver cartões).- Edwards (VSC) foi o único jogador que jogou todas as 34 jornadas que... não viu qualquer cartão (!).- Santa Clara volta às competições europeias, depois da Taça Intertoto no início do século.- Sporting conseguiu o recorde de 32 jornadas consecutivas sem perder e conseguiu o seu 19.º titulo de campeão nacional... 19 anos depois!- Forma marcados 739 golos (!).





- Jornada com mais golos - 34ª jornada (última) - 32 golos.





- 1.º golo foi marcado por Waldschmidt (Benf).





- O último foi de Beltrame (Mar).





- Golo mais rápido foi marcado por Ruben Michael (Nac) aos 34 segundos.





- Pedro Gonçalves com 23 golos foi o melhor marcador do campeonato.





- FC Porto foi o melhor ataque - 74 golos.





- Jogos com mais golos, 7. Foi no FC Porto-4 Tondela-3 e Benfica-4 Sporting-3.





- Tivemos 2 "hat-tricks" neste campeonato, Mario Gonzalez (Ton) e Pedro Gonçalves (Spo).





- Sporting foi a equipa com mais golos portugueses, 41 (!)





- Marítimo a equipa com menos golos portugueses, apenas 1 (!)





- Estádio do Dragão (com 55 golos) foi o estádio que viu mais golos.





- Estádio Municipal de Braga viu golos em todos os jogos pela ... 4ª época consecutiva (!). São 98 jornadas consecutivas a ver golos.

- Mais cantos – Benfica – 205.





- Mais cartões amarelos – Maritimo – 102.





- Mais cartões vermelhos – Boavista – 9.





- Treinador mais vezes expulso –Sergio Conceição – 4 vezes.





- Mais penaltis – FC Porto - 16.

- Boavista esteve 87 jornadas consecutivas a ver cartões amarelos.- Jesualdo Ferreira tornou-se no treinador mais velho de sempre a vencer um jogo na I Liga, aos 74 anos e 11 meses.- Paços conseguiu 6 vitórias consecutivas pela 1.ª vez na sua história.- Sporting conseguiu estar 32 jornadas no mesmo campeonato sem perder.E o melhor marcador foi Pedro Gonçalves!Voltamos a ter um melhor marcador português... 25 anos depois!Domingos (FC Porto) em 1995/96 tinha sido o último jogador português a ser o melhor marcador.25 anos depois... Pedro Gonçalves!I LIGA - 2021/22 (GARANTIDOS)1 - SPORTING - 88.ª presença consecutiva2 - FC PORTO - 88.ª3 - BENFICA - 88.ª4 - SP. BRAGA - 47.ª5 - MARÍTIMO - 37.ª6 - VITÓRIA SC - 15.ª7 - MOREIRENSE - 8.ª8 - BOAVISTA - 8.ª9 - TONDELA - 7.ª10 - PORTIMONENSE - 5.ª11 - SANTA CLARA - 4.ª12 - BELENENSES SAD - 4.ª13 - PAÇOS - 3.ª14 - GIL VICENTE - 3.ª15 - FAMALICÃO - 3.ª16 - ESTORIL - 1.ª

Os outros dois lugares... Rio Ave ou Vizela ou Arouca ou Académica!