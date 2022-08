Números e Curiosidades - 89.º Campeonato Nacional

1 - SPORTING - 89.ª presença consecutiva2 - FC PORTO - 89.ª3 - BENFICA - 89.ª4 - SP. BRAGA - 48.ª5 - MARÍTIMO - 38.ª6 - VITÓRIA SC - 16.ª7 - BOAVISTA - 9.ª8 - PORTIMONENSE - 6.ª9 - SANTA CLARA - 5.ª10 - PAÇOS - 4.ª11 - GIL VICENTE - 4.ª12 - FAMALICÃO - 4.ª13 - ESTORIL - 2.ª14 – VIZELA – 2.ª15 – AROUCA – 2.ª16 – RIO AVE – 1.ª17 – CASA PIA – 1.ª18 – CHAVES – 1.ª1 – RIO AVE – 1 ano depois2 – CHAVES – 3 anos depois3 – CASA PIA – 83 anos depois- O distrito de Braga vai continuar a ser o distrito com mais equipa na I Liga… 5 equipas (!), mesmo com a queda do Moreirense na II Liga.- 1 ano depois o distrito do Porto volta a ter 4 equipas (!). FC Porto, Rio Ave, Paços e Boavista.- Distrito de Lisboa continua com as 4 equipas… saiu a B SAD entrou o Casa Pia… (Estoril, Benfica, Casa Pia e Sporting)- Distrito de Vila Real volta a ter representação… 3 anos depois.- O Algarve vai estar representado pela 6.ª época consecutiva (!)- E o Santa Clara faz história, pela 1.ª vez vão jogar 5 épocas consecutivas no escalão principal, assim como o Vizela. (mas estes apenas duas)- Na Madeira vamos ter apenas 1 representante pelo 2.º ano consecutivo. Há 20 anos que tal não acontecia… a Madeira só com 1 clube em duas épocas consecutivas.- Vão ser quase 300 dias de campeonato, o 2.º mais longo de sempre (!). Só batido pelo campeonato de 2019/20. (que foi interrompido pela covid-19 e demorou mais).- Vão ser 297 dias de campeonato. (5 agosto a 28 maio)- Nenhuma equipa se vai estrear.- Vai ser o 9.º ano consecutivo com 18 equipas… começa a ser raro esta consistência.(À atenção do campeão nacional)… ninguém bisou! Benfica (2017), FC Porto (2018), Benfica (2019), FC Porto (20), Sporting (2021) e FC Porto (2022)