Números e Curiosidades – Jornada 13 da I Liga

- Os dois primeiros jogos adiados deste campeonato, vão ser o Tondela – Moreirense e o Vizela – Belenenses SAD.- O regresso de Petit ao estádio do Bessa como treinador do Boavista.- E o regresso de Vasco Seabra ao estádio do Bessa, agora como treinador do Marítimo.- O 36.º clássico no Bessa entre Boavista e Marítimo.-O 22.º confronto na Capital do Móvel entre Paços e Vitória SC.- Um encontro inédito em São Miguel, Santa Clara e Arouca vão defrontar-se pela 1.ª vez no escalão principal.- Vamos voltar a ter um Sp. Braga – Estoril… 4 anos depois. (Estoril não ganha em Braga há 29 anos)- 7.º dérbi minhoto entre Gil Vicente e Famalicão em Barcelos. (Nunca houve empates entre ambos)- O 19.º confronto no Algarve entre Portimonense e FC Porto. Últimos 6 confrontos, 6 vitórias do FC Porto.- O confronto entre os dois treinadores há mais tempo no mesmo clube na I Liga, Paulo Sérgio e Sérgio Conceição.- O 88.º dérbi de Lisboa na Luz entre Benfica e Sporting. (Sporting não vence na Luz há 6 anos).- O golo 300 deste campeonato. Estão marcados 286 golos.- O golo 5500 da história do FC Porto, tem neste momento… 5 498 golos.- O Sporting voltar a vencer na Luz… 6 anos depois.- Sporting marcar na Luz pela 8.ª época consecutiva. Marcou nos últimos 7 confrontos na Luz.- O Portimonense voltar a vencer em casa o FC Porto… 24 anos depois.- A primeira vitória do Estoril em Braga neste século.- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 41.ª jornada consecutiva sem perder.- O Famalicão ver cartões pela 81.ª jornada consecutiva (!). Viu cartões em todas as jornadas desde que subiu de divisão.- FC Porto e Sporting marcarem pela 26.ª jornada consecutiva.- Boavista voltar a vencer… 9 jornadas depois (!)- O 4.º empate consecutivo do Estoril.- Sporting chegar aos 490 minutos sem sofrer golos.- Gil Vicente sofrer pela 11.ª jornada consecutiva.- Nuno Campos (SC) estrear-se a vencer como treinador na I Liga.- Mudanças de líder e lanterna vermelha.- Não marca há mais tempo: Paços – 210 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sporting - 400 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Paços - 250 minutos.- Não marca há mais tempo fora: B SAD – 195 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 290 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: FC Porto - 177 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 25 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Gil Vicente – 10 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Vizela - 10 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Tondela - 15 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 40 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 7 jornadas.- Mais empates consecutivos: Estoril – 3 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Boavista – 3 jornadas.- Famalicão vê cartões há 80 jornadas consecutivas.- Sporting não perde em casa há 22 meses.- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I Liga, 34 jogos - 0 derrotas.- Sérgio Conceição não perde há 40 jornadas (quarto melhor registo de sempre).- FC Porto e Sporting marcam há 25 jornadas consecutivas.- Gil Vicente sofre golos há 10 jornadas consecutivas.- Vizela tem 7 empates nas últimas 9 jornadas.- 108 jogos até ao momento, 40 vitórias para as equipas visitadas e 32 vitórias para as equipas visitantes (36 empates).- Estão marcados até ao momento 286 golos (78 de jogadores portugueses).- Luis Diaz (FC Porto) é o melhor marcador do campeonato com 10 golos.- Luis Diaz (POR) marca há 3 jornadas consecutivas.- 30 cartões vermelhos mostrados, em 108 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 21 vezes.- Estádio com mais golos – Tondela - 24 golos.- Estádio com menos golos – Vizela - 7 golos.

Duas séries que se vinham a prolongar desde a época passada, terminaram. Rosic (Moreirense), que jogava há 31 jornadas consecutivas, viu o 5.º cartão amarelo e vai falhar o próximo jogo. O Santa Clara que vinha a ter foras de jogo há 14 jornadas consecutivas, não teve nenhum na última jornada.