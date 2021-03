Números e Curiosidades – Jornada 22

- Estão marcados até ao momento 444 golos (153 de jogadores portugueses).- Pedro Gonçalves (Spo) é o melhor marcador do campeonato com 14 golos- Pedro Gonçalves já bisou por 5 vezes (!)- FC Porto tem o melhor ataque com 45 golos.- Sporting tem a melhor defesa, com 10 golos sofridos.- 68 grandes penalidades assinaladas (48 convertidas).- 40 cartões vermelhos mostrados, em 189 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 37 vezes.- Estádio com mais golos – Dragão - 34 golos.- Estádio com menos golos – Barcelos - 18 golos.- Portimonense – Tondela pela 4ª época consecutiva.- Paços - Nacional voltam a defrontar-se 3 anos depois na Capital do Móvel- Sporting recebe o Santa Clara pela 6ª vez em Alvalade. NUNCA os açorianos venceram em Alvalade, e só marcaram 2 golos.- FC Porto viaja a Barcelos pela 20ª vez, nos últimos 3 confrontos houve sempre golos para as duas equipas- Rio Ave e Farense voltam a defrontar-se em Vila do Conde … 20 anos depois (!)- Vamos ter o duelo dos “M’s” deste campeonato, Moreirense viaja à Madeira para defrontar o Marítimo pela 7ª época consecutiva.- Pela 2ª época consecutiva vamos ter um Boavista - Famalicão.- Vamos ter o 3º confronto consecutivo entre a Belenenses SAD e o Benfica no Jamor.

- E o 62º dérbi minhoto na história entre ambos em Braga. Nos últimos 16 confrontos, o Braga venceu 14 vezes (!). Vitória SC apenas venceu uma.

- Rubem Amorim continuar invicto em casa, como treinador (20 jogos – 0 derrotas)- Pawel Kieszek (RA) chegar aos 5000 minutos consecutivos a jogar na I liga (são 55 jornadas consecutivas)- O Vitória SC vencer em Braga pela 2.ª vez nos últimos 17 anos (!)- O Santa Clara vencer pela 1.ª vez na sua história em Alvalade.- Nova mudança de lanterna vermelha no campeonato. Na 2.ª volta… 4 jornadas… 4 lanternas vermelhas diferentes.- O Sporting somar a 22.ª jornada consecutiva sem perder.- O estádio do Braga ter golos pela … 92ª jornada consecutiva (!)- O Famalicão ver a cartolina amarela pela 56.ª jornada consecutiva.- O Marítimo somar a sua 8.ª consecutiva sem vencer.- O Tondela voltar a vencer fora … 8 meses depois.- O Vitória SC sofrer pela 6.ª jornada consecutiva (a equipa que sofre golos há mais tempo)- O Farense somar o seu 4.º empate consecutivo.- Não marca há mais tempo: Rio Ave – 195 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sporting - 325 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Famalicão - 430 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Paços – 230 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Benfica– 310 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Famalicão – 170 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Sp. Braga – 7 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vitória SC – 5 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Marítimo - 7 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Tondela - 11 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 21 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Sp. Braga - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Farense – 3 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Nacional – 3 jornadas.- Famalicão vê cartões há 55 jornadas consecutivas.- Tondela marca golos há 6 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 5 meses (4 outubro 2015).- Tondela não vence fora de casa há 8 meses.- Sporting não perde fora há 7 meses.- Kieszek joga há 55 jornadas consecutivas.- Ruben Amorim continua sem nunca perder em casa para a I liga, 20 jogos - 0 derrotas.- Famalicão não marca um golo em casa há 430 minutos (!).- Tondela não empata 1 jogo há 11 jornadas consecutivas (!)- Luiz Carlos (Paços), Pasinato (Mor) e Edwards (VSC) jogaram todos os jogos deste campeonato e continuam sem verem nenhum amarelo (!)- 189 jogos até ao momento, 80 vitórias para as equipas visitadas e 59 vitórias para as equipas visitantes (50 empates).- Jornada 21 foi a jornada com menos cartões amarelos mostrados, “apenas” 29.- O Sporting é a equipa com mais golos portugueses? (26)- O Braga já teve 17 jogadores diferentes neste campeonato a marcar golos? (Abel Ruiz foi o último)- O Tondela marcou em todas as jornadas na 2ª volta?- O Marítimo é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato?- O Famalicão é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato? (64)- O Benfica é a equipa com mais cantos? (129)- Tondela não vence 1 jogo fora há 8 meses?- Nacional e Benfica ainda não tiveram penaltis a favor?- Carlos Carvalhal vai completar nesta jornada… 200 jogos como treinador na I Liga.





Os 200 jogos:



Desp. Aves – 21 jogos

Belenenses – 42 jogos

Sp. Braga – 9 (1ª passagem) mais 22 (actual) - 31 jogos

Beira Mar – 5 jogos

Vitória FC – 30 jogos

Marítimo – 17 jogos

Sporting – 20 jogos

Rio Ave – 34 jogos