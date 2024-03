Números e Curiosidades - Jornada 27

O que vai acontecer nesta 27ª jornada:



- A jornada dos derbies, vamos ter (4) derbies nesta jornada



- 9º derby minhoto entre Gil Vicente e Famalicão em Barcelos, o 5º de forma consecutiva.



- O 13º derby do concelho de Guimarães entre o Vitória SC e o Moreirense em Guimarães.



- O 23º derby do distrito do Porto, no Bessa, entre Boavista e Rio Ave.



- E ainda o 17º derby do distrito de Lisboa Estrela e Sporting na Reboleira.



- O regresso do Sporting à Reboleira … 15 anos depois.



- 28º confronto na Amoreira entre o Estoril e o FC Porto.



- 18º confronto na Luz entre o Benfica e o Desp. Chaves.



- O 21º confronto em Portimão entre Portimonense e Sp. Braga.



- O 2º confronto no Minho entre Vizela e Casa Pia.



- E um encontro inédito na Serra da Freita, quem diria, entre o Arouca e o Farense. Vão-se defrontar finalmente pela 1ª vez no escalão principal em Arouca.



- A estreia do 26º treinador deste campeonato, Armando Evangelista pelo Famalicão





O que poderá acontecer nesta jornada:



- Nova mudança de Líder.



- Nova mudança de Lanterna Vermelha.



- O Desp. Chaves conseguir a sua primeira vitória de sempre no estádio da Luz.



- O Benfica vencer em casa o Chaves pela 15ª época consecutiva e manter-se invicto em casa esta época.



- O Estrela voltar a vencer em casa o Sporting … 26 anos depois.



- O Sporting somar a 13ª jornada consecutiva sem perder e marcar pela 34ª jornada consecutiva. (1 campeonato inteiro a marcar)



- O Portimonense voltar a vencer em casa o Braga … 34 anos depois.



- O Braga vencer em Portimão pela 3ª época consecutiva.



- O Estoril voltar a vencer em casa o FC Porto, PARA O CAMPEONATO, … 47 anos depois.



- O Porto somar a 4ª vitória consecutiva neste campeonato.



- Estoril e Porto voltar a marcar ambas na Amoreira. Nos últimos 9 (!) confrontos houve sempre golos para as duas equipas, incrível



- Moreirense conseguir a sua primeira vitória de sempre em Guimarães (12 derbies - 0 vitórias)



- O golo 700 do campeonato, estamos com 670 golos.



- Farense sofrer em todos os jogos da 2ª volta.



- O Portimonense voltar aos golos (!) Já não marca um golo há 4 jornadas (!)



- Boavista ver cartões pela 105ª jornada consecutiva (!)



- Farense voltar às vitórias … 2 meses depois.



- Rio Ave voltar a vencer fora … 1 ano depois.



- Rio Ave somar o seu … 5º empate consecutivo (!)



- O Arouca completar 14 jornadas consecutivas sem empatar.





Séries "incríveis":





- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I liga há 230 jornadas (!)



- Boavista vê cartões amarelos há 104 jornadas consecutivas.



- Sporting marca há 33 jornadas consecutivas.



- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 8 meses.



- Rio Ave não vence fora há … 1 ano.



- Arruabarrena joga há 35 jornadas consecutivas sem falhar 1 segundo de campeonato.



- Sporting sem perder em casa há 20 jornadas (1 ano e 1 mês)



- Estrela ainda sem golos marcados fora de casa na 2ª volta





Séries em aberto à entrada para a 27.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Portimonense – 370 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo: Benfica – 160 minutos.

- Não marca há mais tempo em casa: Portimonense - 190 minutos.

- Não marca há mais tempo fora: Estrela – 450 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo em casa: Moreirense – s50 minutos

- Não sofre golos há mais tempo fora: Braga - 185 minutos



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 33 jornadas.

- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Farense – 10 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Farense – 8 jornadas.

- Mais jornadas sem empatar: Arouca - 13 jornadas.

- Mais jornadas sem perder: Sporting - 12 jornadas.

- Mais vitórias consecutivas: Vitória SC - 3 jornadas.

- Mais empates consecutivos: Rio Ave – 4 jornadas.

- Mais derrotas consecutivas: Arouca – 2 jornadas.





Curiosidades:



- 233 jogos até ao momento, 104 vitórias para as equipas visitadas e 73 vitórias para as equipas visitantes (56 empates).



- Estão marcados até ao momento 670 golos (209 de jogadores portugueses).



- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 22 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (42 vezes)



- Já tivemos 68 cartões vermelhos.



- Já tivemos 78 Penaltis (58 convertidos e 20 falhados)



- Estádio com mais golos – Alvalade - 56 golos.



- Estádio com menos golos – Rio Maior - 20 golos.