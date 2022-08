Números e Curiosidades – Jornada 3 da I Liga

- O 89.º clássico do futebol português entre FC Porto e Sporting na Invicta, o terceiro consecutivo com Sérgio Conceição e Ruben Amorim nos bancos. Se não é histórico… para lá caminha.- O 43.º clássico entre as duas equipas há mais tempo no escalão principal (sem contar com os chamados 3 grandes). Sp. Braga e Marítimo vão jogar pela 43.ª vez em Braga, a 38.ª de forma consecutiva (!)- O 20.º confronto entre os “pretos e brancos” do nosso campeonato. Portimonense e Vitória SC vão defrontar-se no Algarve pela 20.ª vez.- O 12.º confronto na Amoreira entre Estoril e Rio Ave. Voltam a defrontar-se… 5 anos depois.- O 8.º dérbi minhoto entre Gil Vicente e Famalicão, o 4.º de forma consecutiva.- Ivo Vieira vai rever a sua antiga equipa.- Apenas o 2.º confronto na história entre o Santa Clara e o Arouca em São Miguel, e ambos de forma consecutiva.- E vamos ter dois confrontos inéditos no escalão principal, o Desp. Chaves–Vizela e o Casa Pia-Boavista.- O primeiro adiamento do campeonato, o Benfica–Paços de Ferreira só se vai realizar no dia 30 de agosto.- Petit vai completar 220 jogos na I Liga como treinador.- Mário Silva vai completar 30 jogos na I Liga como treinador.- O Sporting voltar a vencer no Dragão… 6 anos e meio depois. Desde 2016 que não vence.- O Estoril voltar a vencer em casa o Rio Ave… 38 anos depois (!). Última vitória foi em 1984 (!)- A 2.ª vitória da história do Casa Pia no escalão principal.- A vitória 250 do Estoril no escalão principal.- O FC Porto somar a 13.ª jornada consecutiva sem empatar.- Banza marcar pela 4.ª jornada consecutiva (marcaram na última jornada do campeonato passado e marcaram nas primeiras duas deste)- Casa Pia, Famalicão, Paços e Rio Ave marcarem no campeonato pela 1.ª vez.- O Famalicão ver cartões pela 105.ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Não marca há mais tempo: Paços de Ferreira – 360 minutos (desde época passada).- Não sofre golos há mais tempo: Vitória SC - 290 minutos (desde época passada).- Não marca há mais tempo em casa: Paços de Ferreira - 180 minutos. (desde época passada)- Não marca há mais tempo fora: Gil Vicente – 225 minutos (desde época passada).- Não sofre golos há mais tempo em casa: Arouca – 290 minutos (desde época passada)- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 370 minutos (desde época passada).- Marca há mais jornadas consecutivas: Vitória SC – 7 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços de Ferreira – 7 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Paços de Ferreira - 7 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 12 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Vitória SC - 7 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 5 jornadas.- Mais empates consecutivos: ninguém.- Mais derrotas consecutivas: Paços de Ferreira – 4 jornadas.- Famalicão vê cartões há 104 jornadas consecutivas.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e 10 meses. (desde 3 Outubro 2020)– FC Porto não empata um jogo há 12 jornadas.- Benfica não sofre um golo fora há 370 minutos.- Paços de Ferreira não marca um golo há 360 minutos.- 18 jogos até ao momento, 8 vitórias para as equipas visitadas e 8 vitórias para as equipas visitantes (2 empates).- Estão marcados até ao momento 41 golos (14 de jogadores portugueses).- Banza (Braga) e Pedro Gonçalves (Sporting) são os melhores marcadores do campeonato com 3 golos.- 9 cartões vermelhos mostrados, em 18 jogos.- 4 penalties assinalados, nenhum convertido.- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 8 vezes.- Estádio com mais golos – Dragão - 6 golos.- Estádio com menos golos – São Miguel - 0 golos.