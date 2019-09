Números e Curiosidades - SÉRVIA - PORTUGAL

RTP Comentários 06 Set, 2019, 10:21 / atualizado em 06 Set, 2019, 10:21 | Futebol Nacional

Portugal – Números e curiosidades



- 619 – com a Sérvia vai ser o jogo 619 da história de Portugal.



- 620 – com a Lituânia vai ser o jogo 620 da história de Portugal.



- 10 – Portugal vem de 10 jogos consecutivos sem perder, são 5 vitórias e 5 empates.



- 17 – Últimos 17 jogos… apenas 1 derrota, essa com o Uruguai na fase final do Mundial 2018.



- 32 – E nos últimos 32 jogos, apenas 2 derrotas (!). Essa com o Uruguai e uma frente à Holanda num jogo particular.



- 1064 – Os dias que separaram os dois títulos de Portugal na UEFA, Euro 2016 – Liga das Nações.



- Portugal-1 Holanda-0 (final da Liga das Nações) foi o último jogo da seleção.



- 81 –Rui Patrício fez o seu jogo 81 pela selecção frente à Holanda, passou Vitor Baia e passou a ser o guarda-redes mais internacional de sempre.



- 158 – As internacionalizações de Ronaldo (se jogar os dois jogos poderá chegar às 160)



- 116 – As internacionalizações de João Moutinho, é o terceiro mais internacional de sempre. (segundo é Luís Figo com 127).



- 88 – Os golos de Ronaldo por Portugal. Está a 12 do mítico golo 100.



- 7 – Os "hat-tricks" de Ronaldo por Portugal.



- 3 – Portugal marca há 3 jogos consecutivos.



Sérvia–Portugal e Lituânia-Portugal



- 10 – Os pontos da Ucrânia em 4 jogos (é a líder do grupo).



- 2 – Os jogos de Portugal e os empates de Portugal nesta fase de qualificação.



- 1 – Os golos marcados e sofridos por Portugal nesta fase de qualificação.



- 0 – As derrotas de Portugal frente à Sérvia. Já se realizaram 5 jogos, 2 vitórias de Portugal e 3 empates. Portugal nunca perdeu frente à Sérvia.



- 0 – Em todos os 5 jogos entre Portugal e Sérvia… houve sempre golos para ambas as seleções. Nunca ninguém ficou a zero nos 5 confrontos.



- 10 – Últimos 10 jogos da Sérvia, apenas 1 derrota, essa oficial já nesta fase de apuramento frente à Ucrânia (0-5).



- 2 – Os jogos de Portugal frente à Lituânia e … o numero de vitórias. Portugal nunca cedeu pontos frente à Lituânia (9 golos marcados e 2 golos sofridos).



- 14 – Os jogos consecutivos da Lituania sem conseguir vencer. (Março 2018 –num amigável frente à Arménia, última vitória da Lituânia).



- Outubro 2016 – última vitória oficial da Lituânia (2-0 frente a Malta). 3 anos sem vencer a nível oficial.