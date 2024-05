Números e Curiosidades – Última jornada da I Liga

- A última jornada do campeonato.- O 68.º clássico no Minho entre o Sp. Braga e o FC Porto. O jogo mais histórico da jornada. É o jogo que encerra o campeonato, o jogo 306!- O 18.º confronto em Alvalade entre Sporting e Desp. Chaves. Uma equipa já campeã e a outra já despromovida.- O 29.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Benfica.- O 2.º confronto no Minho entre Famalicão e Casa Pia, ambos consecutivos.- Apenas o 6.º dérbi algarvio da história em Faro, entre Farense e Portimonense. Volta a haver dérbi… 3 anos depois.- O 10.º confronto na Reboleira entre Estrela da Amadora e Gil Vicente.- O 5.º confronto no Bessa entre Boavista e Vizela.- O 7.º confronto na serra da Freita entre Arouca e Vitória SC.- O 8.º confronto em Moreira de Cónegos entre Moreirense e Estoril.- O Chaves vencer pela 2.ª época consecutiva em Alvalade.- O Sporting fechar o campeonato com 17 jogos – 17 vitórias.- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Benfica… 9 anos depois.- O Benfica vencer pela 5.ª época consecutiva em Vila do Conde.- O FC Porto voltar a vencer em Braga… 5 anos depois. (últimas 4 épocas… 2 empates e 2 derrotas)- O Braga vencer pela 3.ª vez o FC Porto nas últimas 5 épocas e carimbar o 3.º lugar.- O Portimonense vencer pela 1.ª vez na sua história o dérbi em Faro. Nunca o fez e apenas conseguiu 1 golo em toda a história no São Luís.- O Gil Vicente voltar a vencer na Reboleira… 25 anos depois.- O Boavista finalmente conseguir vencer em casa o Vizela. Em 3 confrontos… 3 empates (todos 2-2)- O Arouca vencer pela 1.ªvez em casa na sua história o Vitória SC.- O Moreirense voltar a marcar 1 golo e um só golo em casa ao Estoril. Em 7 confrontos… marcou sempre 1 golo aos "canarinhos", nem mais nem menos.- O Sporting marcar pela 42.ª jornada consecutiva.- Moreirense vencer pela 4.ª jornada consecutiva.- Estrela da Amadora voltar às vitórias… 2 meses depois.- O Rio Ave somar a 12.ª jornada consecutiva sem perder e aumentar o seu recorde de invencibilidade no escalão principal.- Boavista ver cartões pela 112.ª jornada consecutiva (!)- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 237 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 111 jornadas consecutivas.- Sporting marca há 41 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 10 meses. (são 67 jornadas consecutivas com golos)- Rio Ave não vence fora há 21 jornadas… (1 ano e 2 meses).- Sporting sem perder em casa há 22 jornadas (1 ano e 3 meses)- Não marca há mais tempo: Estrela da Amadora – 285 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo: Moreirense – 320 minutos.





- Não marca há mais tempo em casa: Chaves - 180 minutos.





- Não marca há mais tempo fora: Vizela – 140 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 225 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo fora: FC Porto- 140 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 41 jornadas.





- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 9 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estrela da Amadora – 8 jornadas.





- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 8 jornadas.





- Mais jornadas sem perder: Sporting - 20 jornadas.





- Mais vitórias consecutivas: Moreirense - 3 jornadas.





- Mais empates consecutivos: Rio Ave -1 jornada.





- Mais derrotas consecutivas: Chaves– 3 jornadas.



Curiosidades:



- 297 jogos até ao momento, 130 vitórias para as equipas visitadas e 94 vitórias para as equipas visitantes (73 empates).



- Estão marcados até ao momento 852 golos (266 de jogadores portugueses).



- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 27 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (55 vezes).



- Já tivemos 91 cartões vermelhos.



- Já tivemos 96 penáltis (69 convertidos e 27 falhados).



- Estádio com mais golos – Alvalade - 65 golos.



- Estádio com menos golos – Rio Maior - 28 golos.



- Ainda temos 3 totalistas neste campeonato.



Será?



- Será que vamos chegar ao segundo melhor registo de sempre de golos marcados? Estamos com 852 golos (o 2.º melhor registo de sempre é de 874 em 1990/91)



- Será que o Sporting, 80 anos depois, vai voltar a marcar em todas as jornadas?



- Será que o Rio Ave vai conseguir o seu 19.º empate? Nunca na história do escalão principal uma equipa conseguiu 19 empates.



- Será que Matheus (Braga), Júnior (Famalicão) e João Gonçalves (Boavista) vão terminar o campeonato totalistas?



O lugar de "play-off" de descida:



Temos 27 combinações possíveis de resultados.



- Portimonense vai aos "play-off" em 20 delas.





- Estrela da Amadora vai aos "play-off" em 5 delas.





- Boavista vai aos "play off" em 2 delas.