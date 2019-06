Nuno Lobo enaltece a época dos clubes lisboetas

O dirigente destacou o bom desempenho dos clubes nos diferentes escalões do futebol nacional e, em declarações ao jornalista Eduardo Gonçalves, lembrou que o objetivo futuro da associação mantém-se: fazer mais e melhor na busca da hegemonia nacional.



Estes comentários surgem na sequência do Casa Pia Atlético Clube se ter sagrado campeão do Campeonato de Portugal sucedendo ao Mafra.



Depois de ter garantido a subida o Casa Pia venceu na final da competição o Vilafranquense, no estádio do Jamor, num jogo decido no desempate por grandes penalidades.



Casa Pia e Vilafranquense os dois clubes de Lisboa que garantiram lugar nos campeonatos profissionais.