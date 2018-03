Nuno Manta Santos exige o máximo dos jogadores do Feirense face ao Rio Ave

Lusa Comentários 09 Mar, 2018, 16:04 | Futebol Nacional

Na conferência de imprensa de antevisão à partida que se disputa em Vila do Conde, o técnico da formação de Santa Maria da Feira realçou a vitória na jornada anterior diante do Boavista (3-0), que serviu para devolver a confiança à sua equipa.



“É evidente que a vitória do último jogo vem reforçar a qualidade e o trabalho que temos vindo a fazer. Aumenta os índices de confiança e a motivação. Trabalhar sobre vitórias, é sempre bom. Sou exigente e quero sempre mais e, por isso, quero que no jogo com o Rio Ave os jogadores me transmitam ainda mais confiança para o que resta do campeonato”, referiu.



Nuno Manta Santos está, porém, ciente das dificuldades que o Feirense vai encontrar e deixa elogios ao Rio Ave.



“Sabemos que é um adversário difícil a jogar em sua casa, com três derrotas nos 12 jogos disputados. Está na luta pelos lugares cimeiros e esperamos encontrar dificuldades, perante uma equipa com muita qualidade, um bom treinador e que tem princípios de jogo interessantes para o nosso campeonato", considerou.



O treinador do Feirense admite que a prioridade da sua equipa é conquistar pontos em Vila do Conde e pede concentração e equilíbrio emocional aos seus jogadores para que o Feirense possa garantir um triunfo.



“Temos de nos focar essencialmente no jogo com o Rio Ave. Nesta fase, queremos mais, eu e os jogadores. E, mais uma vez, vamos provar dentro de campo que estamos bem vivos e que podem contar connosco. Contudo, não podemos passar do oito para o 80. Temos de ter os pés bem assentes no chão. Tem de haver concentração, estabilidade e prudência, porque, acima de tudo, o mais importante é conquistar pontos”, sublinhou.



Para o jogo com o Rio Ave, Nuno Manta Santos não poderá contar com Barge e Caio Secco, ambos a recuperar de lesões, e com Tiago Silva, que vai cumprir castigo.



O Rio Ave, quinto classificado, com 37 pontos, recebe no sábado, pelas 16:00, o Feirense, no 15.º lugar, com 23, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.