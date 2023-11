Oliveirense impõe primeira derrota ao líder AVS com golo de Zé Pedro

O único golo do encontro surgiu aos 67 minutos e resultou de um remate colocado na área do AVS, em lance em que o guarda-redes Pedro Trigueira teve uma saída extemporânea e a defesa do AVS demorou a encurtar espaços, confirmando um jogo menos conseguido.



A Oliveirense procurou sempre explorar as transições e tirou partido de um anormal desacerto no último passe do AVS, que ficou a dever a si próprio o resultado, desperdiçando a possibilidade de aumentar a distância para os perseguidores diretos.



Mercado, para o AVS, e Guirassy, no caso da Oliveirense, protagonizaram os lances mais perigosos na primeira parte, inferior ao segundo tempo em matéria de emoção e lances de perigo.



Mercado, isolado por Zé Ricardo, ficou muito perto de adiantar os locais, aos 50 minutos, confirmando a aparente melhoria dos pupilos de Jorge Costa, que carregaram após o golo sofrido sobre a Oliveirense.



A equipa forasteira cerrou fileiras, procurando fechar espaços à entrada da sua área, na defesa de um triunfo que já não acontecia há praticamente três meses - 3-1 ao Penafiel, na terceira jornada, a 28 de agosto.



Pedro Trigueira, fazendo lembrar o seu início de carreira no União de Paredes a ponta-de-lança, dispôs da derradeira oportunidade de evitar a derrota, com um pontapé acrobático ao poste, na sequência do 12.º canto de um total de 13 conquistados no jogo pelo AVS.



Na tabela, o AVS mantém a liderança isolada, com os mesmos 22 pontos, enquanto a Oliveirense subiu por agora ao sexto lugar, com 14.







Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS -- Oliveirense, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Zé Pedro, 67 minutos.







Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Edson Farias, 83), Anthony Correia, Clayton, Zé Ricardo, Jonatan Lucca (Sangaré, 74), Gustavo Mendonça (Dioh, 46), Mercado, Luís Silva (João Amorim, 83), Vasco Lopes (Carlos Daniel, 83) e Nenê.



(Suplentes: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Edson Farias, Fábio Pacheco, Ricardo Dias, João Amorim, Dioh, Carlos Daniel e Sangaré).



Treinador: Jorge Costa.



- Oliveirense: Nuno Macedo, Gonçalo Negrão (Diogo Casimiro, 73), Kelechi, Iago, Vasco Gadelho (Kazu, 73), Filipe Alves (Guilherme Soares, 82), Guirassy, Duarte Duarte (João Paulo, 66), Zé Leite (Lamine, 82), André Schutte e Zé Pedro.



(Suplentes: Arthur Augusto, Diogo Casimiro, Guilherme Soares, Kazu, Lamine, Schurrle, João Paulo, Anthony Carter e Kazu Miura).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guirassy (11), Anthony Correia (29), Diogo Casimiro (73), Nenê (76) e Dioh (86).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.