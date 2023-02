Oliveirense regressa às vitórias na receção ao FC Porto B

A Oliveirense colocou-se na frente do marcador com um golo de Carter, aos 18 minutos, e ampliou a vantagem por intermédio de Michel (55), com o FC Porto B a reduzir com um golo de Luan Brito, aos 75 minutos.



Com a vitória, a Oliveirense ascende ao sexto lugar da II Liga, com 28 pontos, enquanto o FC Porto B ocupa o sétimo posto, com 27.



A Oliveirense aproveitou a descoordenação da defesa do FC Porto B na saída da sua zona defensiva para se adiantar no marcador aos 18 minutos, com Carter a surgir na cara do guarda-redes Runje para rematar com eficácia.



O FC Porto B respondeu num lance de contra-ataque, com Nilton a fugir à defesa da Oliveirense e a tentar um ‘chapéu’ a Ricardo Ribeiro, mas a bola saiu ao lado da baliza (21).



A equipa de Fábio Pereira voltou a criar perigo aos 31 minutos num trabalho individual de Carter, que culminou num remate cruzado do avançado da Oliveirense defendido por Runje.



O FC Porto B entrou mais audaz na segunda parte, e Marco esteve perto de igualar a partida quando ultrapassou dois adversários para rematar colocado, mas a bola saiu perto do poste da baliza de Ricardo Ribeiro, aos 46 minutos.



A Oliveirense aproveitou o contra-ataque para ampliar a vantagem, com Michel a surgir ao segundo poste e a executar um remate colocado, batendo o guarda-redes Runje, aos 55 minutos.



António Folha reforçou o ataque do FC Porto e Luan Brito correspondeu às expetativas do treinador do FC Porto B, reduzindo a desvantagem com um remate certeiro à entrada da área, aos 75 minutos, após uma desatenção da defesa da Oliveirense.



Até ao final do jogo o FC Porto B intensificou a pressão sobre a Oliveirense, que se mostrou segura ao travar o ímpeto da equipa de António Folha.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense-FC Porto B: 2-1



Ao intervalo: 1-0







Marcadores:



1-0, Carter, aos 18 minutos.



2-0, Michel, 55.



2-1, Luan Brito, 75.







Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga (Pimenta, 72), Rodrigo Borges, Volnei, Kazu, Serginho (Filipe Alves, 72), Ibrahima, Jaiminho, Duarte (Serginho Andrade (72), Michel (Nuno Valente, 82) e Carter (Jonata Bastos, 82).



(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Graça, Gadelho, Serginho Andrade, Nuno Valente e Jonata Bastos)



Treinador: Fábio Pereira.



- FC Porto: Runje, Rodrigo Ferreira, Zé Pedro, João Marcelo, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Sidnei Tavares (Jorge Meireles, 64), Vasco (Umaro Candé, 81), Bruno Costa, Nilton (Luan Brito, 65) e Marcus (Martim, 64).



(Suplentes: Ivan, Roman Correia, Martim, Vinhas, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé, Luan Brito e Levi)



Treinador: António Folha.







Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Fernandes (14), Maga (20), Jaiminho (51), Serginho Andrade (76) e Jonata Bastos (90+2).



Assistência: cerca de 1500 espetadores.