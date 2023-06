Osama Rashid renova contrato com o Vizela

”, adianta o emblema minhoto no comunicado.Contratado pelo Vizela em janeiro de 2022, o médio frisou estar “” ao serviço do 11.º classificado da edição 2022/23 do principal campeonato português.”, referiu, em declarações publicadas no sítio oficial.Antes dos minhotos, Osama Rashid representou, em Portugal, o Farense, na temporada 2015/16, na II Liga, e o Santa Clara, quer no segundo escalão, nas épocas 2016/17 e 2017/18, quer no principal, entre 2018/19 e 2020/21, tendo marcado 25 golos em 123 partidas oficiais pelo emblema açoriano.Internacional pelo Iraque em 24 ocasiões, o médio formado no Feyenoord jogou nos Países Baixos entre 2005 e 2015 e passou ainda pelos búlgaros do Lokomotiv de Plovdiv, em 2016/17, pelos turcos do Gaziantep, em 2020/21, e no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, na primeira metade de 2021/22, antes do regresso a Portugal.