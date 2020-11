Paços de Ferreira bate Oliveirense

No primeiro jogo de Raul Oliveira no comando técnico de uma equipa principal, os ‘castores’ deram seguimento à vitória contra o FC Porto para o campeonato e chegaram à vantagem por Marcelo, aos 27 minutos, dilatada por João Pedro (55) e por Douglas Tanque, que ‘bisou’ (66 e 84).



A formação ‘caseira’ criou o primeiro lance de perigo, numa incursão pelo flanco direito de Leandro Silva, que rematou para defesa apertada de Michael Fracaro, mas pouco depois os pacenses inauguraram o marcador através de uma bola parada, graças a um desvio oportuno do capitão Marcelo.



Numa segunda parte avassaladora, a formação de Pepa aumentou a vantagem, com Bruno Costa a aproveitar um ‘balão’ na área para rematar de primeira e João Pedro, de costas para a baliza, desviou de calcanhar para fazer o segundo.



Dez minutos depois, Douglas Tanque, acabado de entrar, ‘disparou’ à entrada da área para fazer o golo da tarde, com o esférico a entrar no ângulo superior da baliza deixando Coelho ‘pregado’ ao relvado. Depois de dois remates aos ‘ferros’, Hélder Ferreira deu o ‘bis’ ao avançado brasileiro, que só teve de encostar.



Nos descontos, a Oliveirense ainda viu um golo anulado por fora-de-jogo a Miguel Lima, depois de o mesmo ter sido validado por Fábio Veríssimo.







Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.



Oliveirense – Paços de Ferreira: 0-4.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Marcelo, aos 27 minutos.



0-2, João Pedro, 55.



0-3, Douglas Tanque, 66.



0-4, Douglas Tanque, 84.







Equipas:



- Oliveirense: Coelho, Leandro Silva (Israel, 76), Steven Pereira, Raniel, Ricardo Tavares (Léo Bahia, 76), Oliveira (Filipe Gonçalves, 60), Ono (Thalis Henrique, 46), Luiz Henrique, Dionathã, Jorge Teixeira e Michel Lima (Miguel Lima, 60).



(Suplentes: Arthur, Israel, Filipe Gonçalves, Miguel Lima, Bortoluzo, Léo Bahia, Thalis Henrique).



Treinador: Raul Oliveira.



- Paços de Ferreira: Michael Fracaro, Fernando Fonseca, Marcelo, Maracás (Marco Baixinho, 78), Uilton Silva, Luiz Carlos (Abbas Ibrahim, 78), Bruno Costa, Stephen Eustáquio (Diaby, 84), Adriano Castanheira (João Amaral, 63), João Pedro (Douglas Tanque, 63) e Hélder Ferreira.



(Suplentes: Jordi, Marco Baixinho, Abbas Ibrahim, Dor Jan, Diaby, João Amaral e Douglas Tanque).



Treinador: Pepa.



Árbitro Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dionathã (35), Uilton (41) e Maracás (51).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.