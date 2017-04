Paços de Ferreira garante manutenção e impõe sétima derrota seguida ao Belenenses

Lusa 30 Abr, 2017, 22:20 | Futebol Nacional

No segundo jogo sob o comando de Domingos Paciência, a equipa lisboeta inaugurou o marcador, aos 50 minutos, por Maurides, mas Luiz Phellype, aos 69, de grande penalidade, e Vasco Rocha, aos 88, asseguraram o segundo triunfo consecutivo ao Paços de Ferreira.

O Paços de Ferreira subiu ao 12.º lugar, com 35 pontos, mais 12 do que o Tondela, a primeira equipa na zona da despromoção, com a qual ainda tem de jogar. O Belenenses caiu para 13.º, com 32, mas já está a salvo da descida.