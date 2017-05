Paços de Ferreira renova com defesa Miguel Vieira até 2019

Lusa 26 Mai, 2017, 22:32 | Futebol Nacional

Miguel Vieira do Paços de Ferreira disputa a bola com do Coronas do Marítimo | Alexandre Ribeiro - Lusa

"O FC Paços de Ferreira e o defesa central Miguel Vieira formalizaram o acordo que prolonga o vínculo do atleta até 30 de junho de 2019", pode ler-se no comunicado partilhado pelo Paços de Ferreira na sua página oficial da Internet.



Na mesma nota, o Paços lembrou a chegada de Miguel Vieira ao clube, em 2014, tendo marcado presença neste período em 23 jogos da I Liga, 14 dos quais esta época, três na Taça da Liga e dois na Taça de Portugal.



O defesa, de 26 anos, contabiliza ainda um golo, anotado no decorrer da época que agora chegou ao fim, a 30 de setembro de 2016, na derrota por 2-1 em Tondela.



"Miguel Vieira mantém-se assim, juntamente com Ricardo, Gegé, Marco Baixinho e o reforço Dylan McGowan, como opção para o eixo da defensiva pacense", acrescenta o comunicado.



É provável que um destes cinco elementos possa deixar o clube durante o 'defeso'.



Marco Baixinho, com mais de 2.000 minutos de utilização na I Liga (2.040), para um total de 23 presenças, e um golo no campeonato, é dos jogadores pacenses com mais mercado, com a vantagem de poder ser utilizado ainda no meio campo.