Paços e Leiria empataram em jogo de muito calor e pouco futebol

Os locais, recém-despromovidos ao segundo escalão, apresentaram seis reforços no ‘onze’, contra apenas três dos leirienses, de regresso aos escalões profissionais, num jogo em que a emoção ficou reservada para o segundo tempo e os minutos finais.



O Paços teve sempre mais iniciativa, mas os leirienses estiveram sempre mais perto de marcar, num jogo também condicionado pelo calor que se fez sentir.



Welton contrariou as estatísticas e ficou perto do golo para o Paços, aos 54 minutos, mas falhou o remate, reagindo e respondendo o Leiria, aos 73, por Jordan.



O filho de van der Gaag, antigo central que chegou a jogar em Portugal (Belenenses e Marítimo), rodou sobre Ferigra à entrada da área e testou os reflexos de Marafona. Da marcação do canto, Róchez, até aí desaparecido no jogo, cabeceou ao ‘ferro’.



Marafona voltou a ver a baliza pacense ameaçada no derradeiro lance do jogo, quando Jair Matheus, por muito pouco, não conseguiu inaugurar o marcador, num desfecho semelhante ao de Matchoi, também nos descontos, em remate exterior travado pelo leiriense Kieszeck.



A União de Leiria foi a jogo com uma estratégia que apostava mais na povoação dos espaços à frente da sua baliza, procurando explorar, depois, as saídas rápidas, mas o Paços revelou sempre dificuldades em quebrar linhas, e acabou por evidenciar algumas lacunas no plantel. O empate respeita o que foi o jogo.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – União de Leiria, 0-0.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair, Nuno Lima, Ferigra, Simão Rocha (Antunes, 90+2), Marcos Paulo (Gorby, 68), Welton Júnior (Matchoi, 79), Luiz Carlos (Luís Bastos, 90+2), Uilton, João Celeri (Rui Fonte, 68) e Cipenga.



(Suplentes: Zé Oliveira, Jójó, Pedro Ganchas, Antunes, Luís Bastos, Gorby, Matchoi, Edmilson e Rui Fonte).



Treinador: Ricardo Silva.



- União de Leiria: Kieszek, Marco Baixinho, Bura, Vasco Oliveira, Valdir Jr. (Ouattara, 65), Arsénio (Lucho Vega, 61), Leandro Silva, Kaká (Pedro Empis, 65, Leandro Antunes, 81), Jordan van der Gaag (Tiago Ferreira, 81), Bryan Róchez e Jair Matheus.



(Suplentes: Fábio Ferreira, Tiago Ferreira, Pedro Empis, Ouattara, Lucho Vega, Afonso Valente, Joseph, Leandro Antunes e João Resende).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Paulo (45+5), Leandro Silva (51), Valdir Jr. (53), Welton Júnior (54), Bryan Róchez (86) e Rui Fonte (90+3).



Assistência: 2.406 espetadores.