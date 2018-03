Paulo Fonseca diz que FC Porto e Benfica vão lutar até ao fim pelo campeonato

Lusa Comentários 26 Mar, 2018, 18:04 | Futebol Nacional

"Tem sido um campeonato extremamente competitivo, com os três 'grandes' a disputarem o título nesta altura, e isso é positivo. O FC Porto está muito forte, o Benfica está a evoluir de jogo para jogo e vai ser uma luta até fim", afirmou o técnico dos ucranianos do Shakhtar Donetsk à margem da sétima edição do Fórum do Treinador de Futebol/Futsal, organizado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Braga.



Para Paulo Fonseca, "o mais favorito é o que está em primeiro, porque está em vantagem e também porque apresenta um futebol consistente: a equipa do FC Porto está confiante, determinada, mas é preciso reconhecer que o Benfica está em evolução constante e vai disputar o título até ao final".



O treinador não retirou completamente da corrida os 'leões', terceiros classificados a cinco pontos dos 'dragões' e a três das 'águias', mas considera que, "para o Sporting está mais difícil neste momento, mas 'não é impossível'".



Paulo Fonseca considera que o 'clássico' Benfica-FC Porto, da 30.ª jornada, pode ser decisivo no apuramento do campeão.



"Acho que pode ser, até pelas questões motivacionais e mentais, aquilo que esse jogo pode influenciar para os restantes jogos", explicou.



Antigo treinador do Sporting de Braga, Paulo Fonseca disse acompanhar com especial destaque os jogos dos minhotos, assim como os do Paços de Ferreira, outra sua ex-equipa.



"O Abel (Ferreira, treinador do Sporting de Braga) vem confirmando o que eu esperava, que é um técnico de grande futuro, grande talento e fico muito satisfeito por ver o Braga a jogar tão bem, a produzir, a marcar golos e a ter esta pontuação. Estou muito satisfeito pelo trajeto do Abel e do Sporting de Braga" afirmou.



O Shakhtar Donetsk lidera o campeonato, já na fase de 'play-off', e Paulo Fonseca pode sagrar-se bicampeão da Ucrânia.



"Antes de eu chegar o clube não era campeão. O ano passado fomos, estamos bem lançados para o conseguir novamente e o que posso dizer é que estou num grande clube, com um excelente plantel. Espero, claro, revalidar o título", disse.



O defesa-esquerdo Ismaily, do Shakhtar Donetsk, que jogou em Portugal no Estoril Praia, Olhanense e Sporting de Braga, foi chamado recentemente à seleção brasileira, mas, para Paulo Fonseca, isso "não é uma surpresa", porque "ele é, neste momento, um dos três melhores laterais da Europa".