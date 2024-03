Paulo Sérgio diz que Portimonense tem de saber lidar com posição delicada

“Não fugimos à realidade, que a posição é delicada. Mas, vai sair dessa situação quem souber lidar com ela. E nós temos de saber lidar com ela, é uma realidade nossa. Temos andado aqui nos últimos anos a fugir dela, umas vezes melhor, outras nem tanto, mas está delicada para nós e para mais sete ou oito [equipas]”, afirmou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão à partida da 27.ª ronda.



O técnico sublinhou que ninguém no emblema algarvio “mete a cabeça debaixo da areia ou vai tremer” por causa do 16.º lugar, de play-off de manutenção.



“A posição não joga, o que joga é o que preparámos e o que vai a terreno amanhã [segunda-feira]. E quem tiver essa galhardia, essa coragem, certamente mais facilmente sairá das posições que não lhes interessam. Temos de saber lidar com ela, não podemos andar aqui a tremelicar, que isso não leva ninguém a lado nenhum”, reforçou o treinador do Portimonense.



Paulo Sérgio garantiu que a sua equipa “está forte e confiante, não se deixa abalar pelo que quer que seja” e quer executar frente aos minhotos a estratégia preparada durante as duas últimas semanas.



O treinador alertou os seus jogadores para que não cometam erros frente ao Sporting de Braga, que na presente temporada já venceu os algarvios por duas vezes, para o campeonato (6-1), com reviravolta no marcador, e para a Taça de Portugal (4-1).



“Não se pode dormir porque este adversário, à mínima desatenção, tem muita qualidade coletiva e individual. Fizemos uma belíssima primeira parte em Braga e, em três minutos, no início do segundo tempo, ficámos fora do jogo. Não nos é permitido adormecer, não nos é permitido cometer erros, que nesta competição se pagam muito caros”, frisou o técnico do Portimonense, que não contará com o capitão Carlinhos, por castigo.



Questionado sobre os efeitos da eventual saída de Artur Jorge do comando técnico do Sporting de Braga para os brasileiros do Botafogo, tema que o homólogo bracarense hoje remeteu para depois da partida de encerramento da 27.ª ronda, Paulo Sérgio sustentou que “isso não muda nada”.



“Saindo ou não, aquilo que ele vai sempre querer é vir aqui à procura da vitória, o clube que treina a isso obriga. Não vejo que isso tenha qualquer influência no jogo. Ele lá saberá gerir este momento e não penso que isso traga algo de importante para a partida”, declarou.



Portimonense, 16.º classificado, com 23 pontos, e Sporting de Braga, quarto, com 53, defrontam-se na segunda-feira, no Estádio Municipal de Portimão, às 20:15, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.