Pedro Emanuel já não é treinador do Estoril-Praia

21 Out, 2017, 18:33 / atualizado em 21 Out, 2017, 18:37

O clube da I Liga anunciou este sábado ter chegado a acordo "para a cessação de funções" com o técnico.



“A Estoril Praia SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Pedro Emanuel para a cessação de funções enquanto treinador da equipa. Com ele saem também os adjuntos Virgílio Fernandes e Rui Gomes”, refere a nota publicada esta tarde na página oficial do clube.



A saída de Pedro Emanuel acontece após um desastroso início de época, com o clube a perder todos os jogos desde 19 de agosto. No total, o Estoril-Praia perdeu oito jogos entre Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal em pouco mais de dois meses.



A saída do técnico acontece um dia depois de uma nova derrota do clube, desta feita frente ao Belenenses. No jogo de sexta-feira, os axadrezados venceram o Estoril-Praia por 3-0 na Amoreira.