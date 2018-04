Pedro Henriques vaticina Jorge Sousa para o clássico

O jogo está marcado para domingo, a partir das 18h00, no Estádio da Luz, a contar para a 30ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Ao jornalista José Carlos Lopes o ex-juiz de campo explicou porque estarão fora das escolhas os árbitros Tiago Martins, Artur Soares Dias, Carlos Xistra, Luís Godinho e Hugo Miguel.



Segundo o raciocínio de Pedro Henriques quatro árbitros podem ser candidatos a arbitrar o clássico: João Pinheiro, Fábio Veríssimo, João Capela e Jorge Sousa.



Destes quatro o antigo árbitro escolheria entre João Pinheiro e Jorge Sousa.



Contudo o eleito para estar domingo no Estádio da Luz, na opinião do ex-árbitro, é Jorge Sousa.