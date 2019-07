Pedro Proença pede mais contenção aos clubes

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jul, 2019, 08:09 / atualizado em 05 Jul, 2019, 08:09 | Futebol Nacional

Às portas de mais um época desportiva e numa fase de acentuada turbulência no futebol português, o presidente reeleito da Liga, entrevistado pelo jornalista Paulo Sérgio, faz um ponto de situação sobre o atual estado do futebol português.



Pedro Proença volta a pedir aos clubes que baixem o volume da contestação na praça pública. O presidente da Liga de Clubes diz que só o que acontece dentro do relvado os deve dividir.





Entre outros assuntos abordados nesta entrevista Pedro Proença…



Sobre os vários processos ligados ao futebol que estão em tribunal - como o” e-toupeira”, o dos “e-mails” ou o assalto à academia de Alcochete - Pedro Proença pede celeridade ao poder judicial. No final se o poder disciplinar do futebol tiver de atuar é garantido que irá fazê-lo.A marcação das jornadas na liga portuguesa tem de respeitar a regra das 72 horas entre dois jogos. Desta forma torna-se impossível à liga de clubes marcar, desde já, grande parte das jornadas. Um problema ainda mais complexo já que há equipas que ainda não sabem em que competição internacional vão jogar.A liga portuguesa vai ter menos jogos à segunda-feira. Essa será a exceção e não a regra como tem acontecido até agora.Centralização da venda dos diretos de transmissão televisiva na liga portuguesa, sim, mas só daqui a oito épocas. Pedro Proença, presidente da liga de Clubes, continua a defender este caminho para dotar o futebol português de mais recursos financeiros, mas, porque há contratos em vigor, a centralização só deverá avançar na temporada de 2026/2027.O presidente da Liga de Clubes quer que o Governo baixe o IVA dos bilhetes do futebol de 23% para 6% e espera que isso aconteça já na proposta de orçamento do estado para 2020.O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional mostrou-se muito satisfeito com a resolução do caso Gil Vicente, que regressa esta temporada à liga principal. Este era um caso que estava por ser resolvido há 13 anos.Pedro Proença garante que o controlo salarial do futebol vai passar a ser feito em quatro ocasiões, ao contrário das duas anteriores. O presidente da Liga de Clubes contraria assim a ideia de que o novo regulamento de disciplina, aprovado com os votos contrários de jogadores, treinadores e árbitros, tenha por objetivo facilitar a vida aos clubes.A arbitragem tem agora todas as condições para realizar um bom trabalho. O advento do VAR veio trazer uma ferramenta que vai contribuir para credibilizar o futebol português. Pedro Proença diz confiar plenamente na atual nova geração de árbitros do futebol luso.Um campeonato tão competitivo e frenético como o da última época são os desejos de Pedro Proença para a próxima temporada que hoje arranca com a realização, no Porto, dos sorteios dos campeonatos profissionais.O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional não vê programas de debate sobre o futebol. Para Pedro Proença estes são meros programas de entretenimento.