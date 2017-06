Pedrógrão Grande: FPF estipula um minuto de silêncio pelas vítimas

Lusa 18 Jun, 2017, 12:49 | Futebol Nacional

"Este ato simbólico visa homenagear a memória das vítimas do incêndio em Pedrógão Grande", refere o comunicado da FPF, publicado no site oficial do organismo.



A comitiva da seleção portuguesa de futebol presente na Rússia, palco da Taça das Confederações, também se solidarizou com as vítimas do incêndio rural que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.



"O dia em que iniciamos a participação na Taça das Confederações é igualmente um dia de grande consternação e dor para o País" refere o comunicado assinado por todos os elementos da comitiva lusa, em Kazan.



Segundo a nota publicada no site oficial da FPF, "a tragédia ocorrida em Pedrógão Grande, que reclamou a vida de tantos" compatriotas, "não pode deixar ninguém indiferente".



"Nesta hora tão triste, enviamos as mais sentidas condolências às famílias, amigos e entes queridos das vítimas dos incêndios", refere ainda a comitiva.



Para o jogo de hoje com o México, que assinala a estreia absoluta de Portugal na Taça das Confederações, 'balão de ensaio' para o Mundial2018, promete levar a memória da tragédia.



"Se temos consciência de que meras palavras não poderão minimizar a vossa dor que também é nossa, dizemos-vos, ainda assim, que hoje em campo levaremos o vosso coração no nosso coração", concluiu a comitiva.



Um novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, dá conta de 57 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.