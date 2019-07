Penafiel derrota Vila Real em jogo de preparação

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 15:22 | Futebol Nacional

Os golos da equipa orientada por Miguel Leal foram apontados por Márcio, Pedro Lemos e Ludovic.



A equipa duriense soma quatro jogos de preparação, sendo que este foi o primeiro em que não defrontou equipas da I Liga.



Na segunda-feira, o Penafiel volta a medir forças em casa com uma equipa do Campeonato de Portugal, desta vez o Lourosa, em jogo agendado para as 17:00.