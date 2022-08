Penafiel e Leixões empatam no encerramento da primeira jornada da II Liga

Penafiel, com cinco reforços no ‘onze’, e Leixões, com apenas duas novidades de início, protagonizaram um jogo típico de início de época, sempre com mais vontade do que discernimento, num esforço prejudicado pelo calor.



Os jogadores procuraram aplicar em contexto de jogo as rotinas trabalhadas durante a pré-temporada, em que o melhor que se viu pertenceu aos locais, sempre com mais iniciativa.



Adriano Castanheira, que protagonizara o primeiro remate aos cinco minutos, intercetou um passe próximo da área do Leixões aos 16 e serviu Roberto, mas Beunardeau segurou o remate do avançado do Penafiel, beneficiando ainda da recarga para fora de Mica.



A resposta do Leixões chegou depois, aos 36 minutos, por Fabinho, em posição duvidosa, antes de Zag ver o segundo amarelo e deixar a formação matosinhense reduzida a 10 elementos.



O domínio penafidelense acentuou-se na segunda parte, mas Beunardeau, um par de vezes, o poste, numa ocasião, um menor acerto dos locais na finalização e a felicidade dos forasteiros (nos restantes momentos) mantiveram o ‘nulo’, um resultado que garantiu os primeiros pontos no campeonato às duas equipas.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Leixões, 0-0.







Equipas:



- Penafiel: Caio Secco, Rúben Freitas, Gonçalo Loureiro, Lucas Tagliapietra, Leandro Teixeira (Afonso Figueiredo, 46), Diogo Batista, Reko (Filipe Cardoso, 65), Mica (Adílio Santos, 59), Feliz (Bruno César, 75), Roberto e Adriano Castanheira (Édi Semedo, 59).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Silvério, Afonso Figueiredo, Filipe Cardoso, Bruno César, Molvadgaard, Édi Semedo, Robinho e Adílio Santos).



Treinador: Filipe Rocha.



- Leixões: Beunardeau, João Amorim (Pedro Coronas, 61), Ricardo Teixeira, Calasan, Joel (Paulo Alves, 61), Ben Traoré, Fabinho, Zag, Kiki (Miguel Silva, 72), Rúben Araújo (Zé Eduardo, 61) e João Oliveira (Erivaldo, 71).



(Suplentes: Ricardo Moura, Pedro Coronas, Isaque, Miguel Silva, Rodrigo Ferreira, Paulo Alves, Zé Eduardo, Erivaldo e Agostinho).



Treinador: Vítor Martins.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Teixeira (12), Zag (25 e 41), Adriano Castanheira (48), Rúben Araújo (52), Miguel Silva (79) e Diogo Batista (90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Zag (41).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.