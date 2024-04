Penafiel ganha em Leiria com `bis` de Gabriel Barbosa

Muito perto de confirmarem a manutenção na II Liga, União de Leiria e Penafiel tiveram rendimento semelhante, mas houve uma diferença fundamental: os penafidelenses encontraram o caminho para a baliza contrária e os leirienses não.



Um golo em cada metade do brasileiro Gabriel Barbosa ditou a vitória dos penafidelenses frente a uma perdulária União de Leiria, que só despertou após o 2-0.



A equipa visitante criou perigo cedo, num cabeceamento de Gabriel Barbosa ao lado da baliza - um aviso para o que aconteceria mais tarde -, mas a melhor situação pertenceu à União de Leiria, quando Jordan van der Gaag, isolado, rematou ao lado, aos oito minutos.



Melhor organizada, a equipa de Hélder Cristóvão foi enredando a União de Leiria e chegou ao golo aos 24 minutos: cruzamento de Leandro na esquerda e Gabriel Barbosa capitalizou os 1,95 metros com um cabeceamento colocado para o fundo da baliza de Fábio Ferreira.



Os leirienses quase empataram por Tiago Ferreira, aos 28 minutos, mas a tarefa do conjunto da casa complicou-se aos 37 minutos: o melhor marcador da equipa, Bryan Róchez, viu dois cartões amarelos em três minutos e foi expulso.



Filipe Cândido procurava a terceira vitória consecutiva à frente dos leirienses e lançou Marcos Silva e Jair Matheus para tentar uma reação à desvantagem.



Mas foi o Penafiel que voltou a marcar, explorando bem os espaços que a União de Leiria deixou livres. Aos 61 minutos, Gabriel Barbosa fez o 2-0, com um desvio após cruzamento de Maga.



Os leirienses só despertaram verdadeiramente após sofrer o segundo golo, mas já foi tarde.



Paul Ayongo ainda falhou dois lances para golo diante de Manuel Baldé, mas o Penafiel recuou e defendeu-se, segurando o triunfo.