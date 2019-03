Pepa antevê "um jogo para homens de barba rija" frente ao Feirense

Lusa Comentários 15 Mar, 2019, 16:00 | Futebol Nacional

"Prevejo e espero um Feirense forte e a jogar este jogo como se fosse uma final, assim como nós, portanto vai ser um jogo para homens de barba rija, como se costuma dizer", afirmou Pepa, na antevisão ao encontro de domingo.



Pepa assegurou que o Tondela "vai fazer tudo, mas tudo mesmo, que estiver ao alcance para ficar com os três pontos", recusando "ansiedade, mas sim com responsabilidade, rigor, concentração e intensidade".



O lanterna-vermelha Feirense, que soma 23 jogos sem vencer no campeonato, "está a lutar para ficar na I Liga e vão dar a vida por isso", recordou Pepa, enaltecendo a dificuldade da "maratona" que é o campeonato, agudizada por "erros atrás de erros dos árbitros".



"Não vale de nada estar em desgaste com o que não é possível controlar. Estraga-se, às vezes, uma semana de trabalho, 15 dias, três semanas, por uma ou duas decisões. Não estou preocupado com o meu futuro, estou preocupado é com o Tondela, mais nada", frisou.



Pepa voltou a denunciar "erros grosseiros" sem consequências para quem os comete: "Nós não queremos ser ajudados, só queremos que decidam bem, têm o VAR (videoárbitro) para depois ajudar, decidam bem e mais nada".



"Nunca me vou agarrar a decisões de arbitragens, mas tem sido incrível, mas, sobre isso, ninguém vai repetir jogos, ninguém vai dar pontos, ninguém vai compensar. Nada, então embora, vamos domingo para dentro de campo e conseguir os três pontos", rematou.



O Tondela, 16.º classificado com 24 pontos, defronta o Feirense, 18.º e último classificado com 14, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 20:00, no jogo que fecha a 26ª jornada do campeonato.