Petit afirma que pormenores "poderão fazer a diferença" diante do Sporting

Em antevisão ao encontro contra o líder, Petit analisou as variantes táticas recentemente implementadas por Rúben Amorim nos `leões`, assentes na alternância entre dois médios e três avançados e um trio de centrocampistas com dois dianteiros, mas realçou que o Belenenses SAD estará preparado para as dinâmicas do adversário.

"Estamos conscientes do que se vai passar amanhã [quarta-feira] e os pormenores poderão fazer a diferença. Em termos de comportamentos, [o Sporting] é uma equipa equilibrada e não foge muito do que tem trabalhado. Vai ser um jogo bom, onde os jogadores querem estar presentes e fazer um bom resultado", vincou.

Esse bom resultado cifra-se na conquista dos três pontos, sublinhou Petit, apesar de o Sporting liderar a tabela classificativa sem qualquer derrota nas 27 rondas já disputadas, o que os coloca na primeira posição "com muito mérito".

"Vamos estar preparados para defrontar o Sporting, dando valor à equipa, porque tem sido muito regular em termos exibicionais e de resultados. Merece estar no primeiro lugar, mas vamos com a ambição de tirar a `virgindade` ao Sporting", atirou.

Considerando que a pressão de lutar pelo título e pela manutenção acaba por ser idêntica, Petit elogiou o trabalho de Rúben Amorim no comando técnico do Sporting, mas lembrou que o mérito pela temporada efetuada pelos `verde e brancos` "tem de ser dividido por todos", entre equipa técnica, jogadores e estrutura.

Após um empate em Braga (1-1) e um importante triunfo diante do Marítimo (2-0), o Belenenses SAD distanciou-se dos lugares de despromoção, mas Petit não definiu uma meta de pontos, focando-se "jogo a jogo", para atingir "o mais rapidamente possível" a manutenção.

"O respeito ganha-se dentro de campo, mostrando ser uma equipa solidária, com boas dinâmicas defensivas e ofensivas. As equipas que têm jogado connosco têm dito que somos uma equipa difícil de fazer golos e de criar oportunidades. Isso só nos traz mais responsabilidade em querer continuar a fazer as coisas bem", expressou.

Petit manifestou-se ainda contra a criação da Superliga europeia, por "desvirtuar" as competições já existentes, preferindo "dar continuidade" a essas mesmas provas.

O avançado Cassierra, que saiu lesionado na última partida, está em dúvida para a deslocação ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quarta-feira, em jogo que opõe o líder Sporting, com 69 pontos, ao Belenenses SAD, na 12.ª posição, com 30, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com início às 21:15 e com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.