Portimonense e Vitória querem lugares da UEFA

Contra todas as expectativas, a equipa orientada por Paulo Sérgio falhou na quinta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça, ao perder em casa com o Mafra, emblema da II Liga, por 4-2, num jogo em que sofreu três golos ainda na primeira parte.





O Portimonense é sétimo classificado na Liga, com 24 pontos, e o Vitória de Guimarães, é oitavo, com 23, com ambos a tentarem hoje ultrapassar o Estoril Praia (sexto, com 25), que viu o jogo desta ronda adiado para 27 de janeiro, devido a um surto do coronavírus no Arouca.





Um pouco mais acima está o Gil Vicente (quinto, com 27), que perdeu pontos na jornada, ao empatar na visita ao Boavista (1-1), e em quarto encontra-se o Sporting de Braga (com 32 pontos), também em ‘baixa’, após ser derrotado em casa pelo Marítimo (1-0).





O jogo no Estádio Municipal de Portimão tem início marcado para as 20h15 e terá arbitragem de Hugo Miguel.





Resultados e jogos da 18.ª jornada:





Boavista – Gil Vicente, 1-1.





Benfica – Moreirense, 1-1.





Sporting Braga – Marítimo, 0-1.





Santa Clara – Tondela, 2-2.





Vizela – Sporting, 0-2





Famalicão – Paços de Ferreira, 0-0





Belenenses SAD – FC Porto, 1-4





Hoje (17/01)



Portimonense – Vitória Guimarães, 20h15





- Quinta-feira, 27 jan:

Estoril Praia – Arouca, 20h30