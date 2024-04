Portimonense encara receção ao Moreirense com "muita alma e confiança"

Para o Portimonense “conseguir o resultado que lhe interessa”, afirmou Paulo Sérgio, em declarações divulgadas pelo clube algarvio, será necessário “trabalhar muito, muito concentrados”, e “tentar não cometer os erros infantis que vão aparecendo aqui e acolá”.



“Uma equipa que está com muita alma e que está também com confiança, tem feito golos, tem produzido futebol, portanto, é esse Portimonense que espero que saia aqui no domingo, para nós conseguirmos o resultado que mais nos interessa”, salientou o técnico.



Paulo Sérgio acrescentou que os seus jogadores deverão estar “imbuídos sempre de espírito guerreiro, de um espírito de trabalho e de coesão bastante fortes”, para poderem “dar uma resposta bastante positiva” na receção aos ‘cónegos’.



Do outro lado, estará “a equipa sensação desta temporada, com um trajeto brilhante” até ao momento, realçou o treinador do Portimonense.



“Temos de estar preparados para uma equipa de muita qualidade, tranquila na tabela, com objetivos também por alcançar. E nós, pegarmos naquilo que temos melhorado e continuarmos a melhorar o que não tem estado tão bem. Não podemos dar golos de forma tão consentida”, alertou.



O Portimonense ocupa o 16.º lugar, em posição de play-off de manutenção, mas Paulo Sérgio lembrou que há muitas equipas “embrulhadas” na luta pela manutenção, recusando fazer já contas aos outros jogos que tem pela frente.



“As contas fazem-se todas as semanas. Se vamos ter de ganhar dois, três ou quatro jogos, ninguém sabe ao dia de hoje. O que nós sabemos é que temos uma tarefa difícil pela frente, que eu acho que nunca escondi desde o início da temporada que ia ser dura. Mas é alcançável”, referiu, concluindo que o foco exclusivo da equipa deve ser ir “à procura de fazer os três pontos” na receção ao Moreirense.



Portimonense, 16.º classificado, com 28 pontos, e Moreirense, sétimo, com 43, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.