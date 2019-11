Portugal empata com Finlândia na qualificação para Euro2021 feminino

Depois do triunfo na estreia na Albânia (1-0), Cláudia Neto colocou Portugal em vantagem, aos 32 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas Linda Sällström conseguiu empatar, aos 90+1.

Com este resultado, a Finlândia, com quatro jogos disputados, lidera com 10 pontos, mais quatro do que a Escócia e seis do que Portugal, equipas que têm menos dois jogos.

A vencedora de cada um dos nove grupos de qualificação apura-se para o Europeu de 2021, tal como as três melhores segundas. As seis restantes seleções que terminem no segundo lugar disputam um `play-off`.